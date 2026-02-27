Tin thế giới sáng 27-2: Nga dội bom phá đập, chặn tuyến hậu cần của Ukraine

(GLO)- Cuba kiên quyết bảo vệ chủ quyền và ổn định quốc gia; Nga dội bom phá đập, chặn tuyến hậu cần của Ukraine; Tín hiệu trái chiều sau vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran; Phát hiện quần thể san hô khổng lồ tại Great Barrier... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-2.

Cuba kiên quyết bảo vệ chủ quyền và ổn định quốc gia

Ngày 26-2, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định Cuba không tấn công hay đe dọa, mà sẽ bảo vệ chủ quyền và ổn định quốc gia.

Các tàu tuần tra bờ biển Cuba cập cảng Havana, ngày 25-2-2026. Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 25-2, Bộ Nội vụ Cuba thông báo đã tiêu diệt 4 đối tượng trên một tàu cao tốc vi phạm lãnh hải cũng như nổ súng vào lực lượng chức năng. Theo thông cáo của bộ trên, sáng cùng ngày, một tàu cao tốc trái phép đã bị phát hiện trong lãnh hải Cuba. Chiếc tàu đăng ký tại Florida (Mỹ), với số đăng ký FL7726SH, đã tiếp cận trong phạm vi 1 hải lý về phía Đông Bắc kênh El Pino, gần đảo Falcones, huyện Corralillo, tỉnh Villa Clara. Khi một đơn vị mặt nước của Lực lượng Biên phòng thuộc Bộ Nội vụ, gồm 5 chiến sĩ, tiếp cận để xác minh, tàu xâm phạm đã nổ súng, khiến chỉ huy tàu Cuba bị thương. Kết quả của cuộc đối đầu, 4 kẻ xâm phạm đã thiệt mạng và 6 đối tượng bị thương về phía tàu nước ngoài.

Theo điều tra sơ bộ, chiếc tàu cao tốc bị vô hiệu hóa chở 10 cá nhân có vũ trang là người Cuba cư trú tại Mỹ. Theo lời khai ban đầu của những đối tượng bị bắt giữ, nhóm này có ý định thực hiện một cuộc xâm nhập nhằm mục đích khủng bố. Cơ quan chức năng Cuba cũng đã thu giữ nhiều súng trường tấn công, súng ngắn, thiết bị nổ tự chế (bom xăng), áo chống đạn, ống ngắm...

Nga dội bom phá đập, chặn tuyến hậu cần của Ukraine

Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow đã đăng tải đoạn video cho thấy máy bay không người lái (UAV) trinh sát của quân đội Nga đã ghi lại khoảnh khắc một con đập gần thành phố Kostiantynivka ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine bị tấn công bằng bom lượn FAB-3000. Được biết, con đập nằm ở gần ngôi làng Osykove, cách Kostiantynivka hơn 2km về hướng Tây Bắc.

Nước từ con đập bị vỡ gây ngập lụt. Ảnh: Rvvoenkor/Telegram

“Nước sông từ con đập bị vỡ đã gây ngập lụt cho tuyến cao tốc Kostiantynivka - Druzhkivka, khiến việc di chuyển trên con đường này trở nên bất khả thi. Cao tốc bị ngập là tuyến tiếp tế chính cho quân Ukraine bên trong Kostiantynivka. Giờ đây, việc gửi thêm lực lượng tiếp viện và đạn dược vào thành phố đã trở nên khó khăn hơn”, RG cho hay.

Một đoạn video khác đã ghi lại cảnh nước từ con đập bị vỡ, gây ngập lụt trên diện rộng cho khu vực xung quanh.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Tín hiệu trái chiều sau vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran

Vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) khép lại ngày 26-2 với những tín hiệu trái chiều, khi bên trung gian Oman đánh giá đạt "tiến triển đáng kể", còn truyền thông Israel đưa tin các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ rời bàn đàm phán với tâm trạng thất vọng.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi (thứ 3, trái) dẫn đầu tham gia vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba với phía Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26-2-2026. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi nhận định: "Chúng tôi đã kết thúc ngày làm việc sau khi đạt được tiến triển đáng kể trong đàm phán giữa Mỹ và Iran. Chúng tôi sẽ sớm nối lại sau khi tham vấn tại thủ đô mỗi nước. Các cuộc thảo luận ở cấp kỹ thuật sẽ diễn ra vào tuần tới tại Vienna".

Trong khi đó, theo kênh Channel 12 của Israel, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là rời vòng đàm phán hạt nhân tại Geneva trong tâm trạng thất vọng, khi khác biệt giữa hai bên vẫn còn lớn.

Hai đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có hai cuộc gặp trong ngày với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Các cuộc trao đổi kéo dài nhiều giờ, bao gồm cả tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp, với sự trung gian của Ngoại trưởng Oman Albusaidi và sự tham gia của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi.

Israel tiếp tục tấn công Gaza

Ngày 26-2, các quan chức y tế Gaza cho biết, cuộc không kích của Israel ở phía Bắc Gaza, đã khiến hai người Palestine thiệt mạng.

Hiện trường một cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza. Ảnh: AP

Cuộc không kích của Israel vào Thành phố Gaza ở phía Bắc dải đất.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công này, song thông báo về việc tiêu diệt một tay súng ở phía Nam Gaza, khi tay súng này xâm nhập khu vực do Israel chiếm đóng bên trong Gaza, đồng thời cáo buộc đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 72.000 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Gaza xảy ra vào tháng 10-2023. Cơ quan này cũng cho biết, ít nhất 460 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10-2025.

Australia: Phát hiện quần thể san hô khổng lồ tại Great Barrier

San hô tại quần thể vừa được phát hiện tại rạn san hô Great Barrier của Australia. Ảnh: CNN

Ngày 26-2, tổ chức bảo vệ rạn san hô Citizens of the Reef thông báo phát hiện một quần thể san hô có kích thước đặc biệt lớn tại Great Barrier của Australia.

Phát hiện này cho thấy một số khu vực trong hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới này vẫn duy trì được sức chống chịu đáng kể trước các áp lực môi trường, dù biến đổi khí hậu tiếp tục gây tác động nghiêm trọng trên diện rộng.

Trong thông báo, tổ chức có trụ sở tại Australia dẫn các số liệu đo đạc ban đầu cho thấy quần thể san hô này dài khoảng 111m, với diện tích ước tính gần 3.973 m2, vượt xa quy mô phổ biến của các quần thể đơn lẻ tương tự trên thế giới, thường chỉ dao động từ 30 - 35m. Để tránh những tác động ngoài ý muốn, tổ chức trên không công bố vị trí chính xác của rạn san hô và đã thông tin cho các cơ quan quản lý liên quan nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn lâu dài.

Quần thể san hô mới có chiều dài khoảng 111m. Ảnh: CNN

Các nhà khoa học tham gia nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện này không đồng nghĩa với việc các rạn san hô đang phục hồi trên diện rộng hoặc tác động của biến đổi khí hậu đang suy giảm. Theo họ, phát hiện này là minh chứng cho mức độ chống chịu không đồng đều của hệ sinh thái và cho thấy sự cần thiết của việc nhận diện, nghiên cứu và bảo vệ những khu vực còn duy trì được khả năng thích ứng trong các hệ thống rạn san hô rộng lớn.