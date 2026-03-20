Tin thế giới tối 19-3: Ấn Độ điều thêm tàu chiến tới Vịnh Oman để bảo vệ tàu chở nhiên liệu

(GLO)- Iran ồ ạt không kích các cơ sở dầu khí chiến lược trong khu vực; Ấn Độ điều thêm tàu chiến tới Vịnh Oman để bảo vệ tàu chở nhiên liệu; Tiến trình đàm phán về Ukraine sẽ tạm thời gián đoạn;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 19-3.

Iran ồ ạt không kích các cơ sở dầu khí chiến lược trong khu vực

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi các bên gia tăng tấn công trực tiếp vào hạ tầng năng lượng chiến lược, đồng thời mở rộng phạm vi đối đầu trên nhiều mặt trận trong khu vực.

Các cuộc tấn công ngày 19-3 bằng thiết bị bay không người lái (UAV) đã nhằm vào một số cơ sở lọc dầu tại khu vực Vùng Vịnh.

Đám cháy bốc lên từ nhà máy lọc dầu Samref của Ả rập Xê út. Ảnh: X

Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út cho biết một UAV đã rơi xuống nhà máy lọc dầu Samref tại thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Đây là cơ sở quan trọng gắn với tuyến đường ống Petroline - tuyến vận chuyển dầu giúp Ả rập Xê út xuất khẩu mà không cần đi qua eo biển Hormuz. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc nhằm đánh giá mức độ thiệt hại.

Cùng ngày, tại Kuwait, các cuộc tấn công bằng UAV đã gây cháy tại 2 nhà máy lọc dầu Mina Abdullah và Mina Al-Ahmadi, với tổng công suất khoảng 800.000 thùng/ngày. Công ty Dầu khí Quốc gia Kuwait cho biết các đám cháy đã được khống chế.

Các vụ việc diễn ra chỉ 1 ngày sau khi cơ sở khí đốt Ras Laffan của Qatar - trung tâm khí đốt lớn nhất thế giới - bị hư hại nặng, trong bối cảnh Iran tiến hành trả đũa sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào mỏ khí South Pars.

Ấn Độ điều thêm tàu chiến tới Vịnh Oman để bảo vệ tàu chở nhiên liệu

Ngày 19-3, truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết New Delhi sẽ triển khai thêm tàu chiến tới Vịnh Oman nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chở nhiên liệu trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực.

Tàu chiến của Ấn Độ. Ảnh minh họa: X

Theo các nguồn tin, dự kiến sẽ có tổng cộng khoảng 6 đến 7 tàu chiến Ấn Độ hoạt động tại khu vực phía đông eo biển Hormuz, thay vì 3 tàu chiến như ở thời điểm hiện tại. Việc tăng cường lực lượng diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ kỳ vọng Iran sẽ cho phép các tàu thương mại, trong đó có tàu mang cờ Ấn Độ, tiếp tục lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Trước đó, Hải quân Ấn Độ đã hộ tống một tàu chở dầu mang cờ nước này từ Vịnh Oman về bờ biển phía tây sau khi rời cảng Fujairah của Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE). Đồng thời, nhiều tàu chở nhiên liệu khác cũng đang được theo dõi và bảo vệ chặt chẽ trong hành trình về nước. Đáng chú ý, hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ đã cập cảng an toàn, vận chuyển hơn 92.000 tấn LPG sau khi vượt qua eo biển Hormuz vào đầu tuần này.

Theo Bộ Hàng hải Ấn Độ, hiện vẫn còn khoảng 22 tàu mang cờ nước này mắc kẹt ở phía tây eo biển, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng và hoạt động thương mại.

Chính phủ Nhật Bản bắt đầu trợ giá nhiên liệu khẩn cấp

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thông báo, bắt đầu từ hôm 19-3, chính phủ nước này sẽ triển khai các biện pháp trợ giá nhiên liệu khẩn cấp, với mức hỗ trợ 30,2 yên/lít đối với xăng thông thường, tương đương với xăng A92 (RON 92) của Việt Nam.

Trụ sở Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Thông tin với báo chí về động thái này, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryosei cho biết: “Trước tình hình tại Iran hiện nay, Thủ tướng đã chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ đời sống người dân và ổn định nền kinh tế. Theo đó, chính phủ đã quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá nhiên liệu. Cụ thể, chính phủ sẽ hỗ trợ để duy trì giá xăng bán lẻ ở mức 170 yên/lít và sẽ áp dụng các biện pháp tương tự đối với các loại dầu”.

Các biện pháp khẩn cấp này được đưa ra trong bối cảnh giá xăng bán lẻ tại thị trường Nhật Bản tăng nhanh kỷ lục, lên mức 190,8 yên/lít vào ngày 18-3. Tuy nhiên, phải mất khoảng 2 tuần, các biện pháp này mới phát huy hiệu quả. Trong thời gian đó, dự báo giá xăng dầu bán lẻ tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cao.

Tiến trình đàm phán về Ukraine sẽ tạm thời gián đoạn

Ngày 19-3, Điện Kremlin cho biết tiến trình đàm phán ba bên về giải quyết xung đột Ukraine hiện đang tạm thời gián đoạn do bối cảnh quốc tế và việc sắp xếp lịch trình của các bên liên quan.

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo tự hành Caesar về phía quân đội Nga trên tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hiện các cuộc đàm phán hòa bình liên quan xung đột tại Ucraina đang tạm thời bị gián đoạn do các yếu tố khách quan về bối cảnh quốc tế và điều này không đồng nghĩa với việc quá trình đình trệ sẽ kéo dài. Ngay sau khi các bên thống nhất được lịch trình, đặc biệt là phía Mỹ, các cuộc đàm phán sẽ được tái khởi động. Phía Nga hy vọng rằng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục được nối lại sớm nhất có thể và nước này vẫn duy trì các kênh liên lạc với các bên liên quan.

Trước đó, ngày 18-3, trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này vẫn theo đuổi con đường ngoại giao và kêu gọi các bên tiếp tục tìm kiếm các phương án nhằm chấm dứt xung đột.

Indonesia: Núi lửa Lewotobi phun trào

Trung tâm Nghiên cứu núi lửa và giảm nhẹ rủi ro địa chất (PVMBG) của Indonesia cho biết ngày 19-3, núi lửa Lewotobi Laki-laki đã phun trào vào lúc 14h36, giờ địa phương, tạo ra một cột tro bụi màu xám dày đặc cao tới 1.000m tính từ đỉnh núi.

Tro bụi phun lên từ núi lửa Lewotobi Laki-laki ở Đông Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo ông Herman Yosef Mboro, một quan chức tại Trạm Quan sát núi lửa Lewotobi Laki-laki ở tỉnh Đông Nusa Tenggara, vụ phun trào được ghi nhận trên máy đo địa chấn với biên độ cực đại là 14,8 mm và thời gian kéo dài 130 giây.

PVMBG kêu gọi người dân tránh các hoạt động trong bán kính 4km quanh miệng núi lửa và đeo khẩu trang để bảo vệ hệ hô hấp khỏi tro núi lửa.

Người dân cũng được khuyến cáo nên cảnh giác với nguy cơ lũ lụt do dung nham gây ra bởi mưa ở các con sông bắt nguồn từ núi lửa trong thời kỳ mưa lớn.