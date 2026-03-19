Mỏ khí đốt lớn nhất thế giới tại Iran bị Mỹ và Israel không kích

Theo đó, vụ tấn công gây cháy lớn và buộc phải tạm dừng hoạt động tại ít nhất 2 nhà máy lọc khí với tổng công suất khoảng 100 triệu m³/ngày.
Nhiều kho chứa khí và hạ tầng tại các phân khu vận hành đã bị trúng đạn, trong khi công nhân được sơ tán khẩn cấp và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khống chế đám cháy. Hiện mỏ khí đốt South Pars, được khai thác chung với Qatar, cung cấp khoảng 70% nhu cầu khí đốt trong nước của Iran.
Truyền thông Israel cho biết cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp của Mỹ và chỉ nhằm vào một phần cơ sở như một “thông điệp cảnh báo”, song cũng để ngỏ khả năng mở rộng tấn công vào các hạ tầng quan trọng khác của Iran nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng.
Mỏ khí South Pars nằm trong vịnh Ba Tư, trên đường biên giới chung giữa Iran và Qatar. Mỏ khí này thuộc sở hữu chung của hai nước với tổng diện tích 9.700km2, trong đó 3.700km2 nằm trong vùng lãnh hải của Iran ở vịnh Ba Tư và 6.000km2 nằm trong vùng lãnh hải của Qatar.
Đây là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới với trữ lượng ước tính khoảng 14.000 tỷ m3 khí đốt và 18 tỷ thùng khí hóa lỏng.