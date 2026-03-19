Mỏ khí đốt lớn nhất thế giới tại Iran bị Mỹ và Israel không kích

(GLO)- Ngày 18-3, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã đánh trúng các cơ sở năng lượng tại South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Asaluyeh, Iran.

Theo đó, vụ tấn công gây cháy lớn và buộc phải tạm dừng hoạt động tại ít nhất 2 nhà máy lọc khí với tổng công suất khoảng 100 triệu m³/ngày.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 10-3. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Nhiều kho chứa khí và hạ tầng tại các phân khu vận hành đã bị trúng đạn, trong khi công nhân được sơ tán khẩn cấp và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khống chế đám cháy. Hiện mỏ khí đốt South Pars, được khai thác chung với Qatar, cung cấp khoảng 70% nhu cầu khí đốt trong nước của Iran.

Truyền thông Israel cho biết cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp của Mỹ và chỉ nhằm vào một phần cơ sở như một “thông điệp cảnh báo”, song cũng để ngỏ khả năng mở rộng tấn công vào các hạ tầng quan trọng khác của Iran nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng.