Tin thế giới tối 7-6: Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở hạt nhân đã qua sử dụng

(GLO)- Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở hạt nhân đã qua sử dụng; Iran ra điều kiện then chốt với Mỹ sau loạt vụ tấn công qua lại; Dịch Ebola: EU và WHO tăng hỗ trợ khẩn cấp cho CHDC Congo ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 7-6.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở hạt nhân đã qua sử dụng

Một máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga đã gây hư hại nghiêm trọng cho một tòa nhà thuộc cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ngừng hoạt động, trong vụ việc mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy mô tả là một cuộc tấn công có chủ đích và “cực kỳ nguy hiểm”.

Một máy bay không người lái Shahed của Nga đã tấn công khu tiếp nhận của cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng gần đó. Ukraine cho rằng đây là thông điệp cảnh báo trực tiếp từ Moscow . Ảnh: Getty Images

Theo giới chức Ukraine, tòa nhà bị tấn công là khu tiếp nhận của cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Mặc dù tại thời điểm xảy ra vụ việc bên trong không có các thùng chứa nhiên liệu, việc nhắm mục tiêu vào một địa điểm nhạy cảm như vậy được cho là mang tính cảnh báo từ Moscow trong bối cảnh các cuộc tập kích tầm xa giữa Nga và Ukraine đang ngày càng leo thang.

Cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng nằm cách nhà máy điện hạt nhân Chernobyl khoảng 14 km. Đây là khu vực gần địa điểm xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới vào năm 1986.

Sau vụ tấn công, một đám cháy rộng khoảng 40m² đã bùng phát nhưng nhanh chóng được khống chế. Không có nhân viên nào bị thương. Công ty vận hành điện hạt nhân quốc gia Ukraine Energoatom cho biết mức phóng xạ tại hiện trường vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận vụ tấn công gây thiệt hại đáng kể cho công trình, song mức phóng xạ vẫn duy trì trong ngưỡng an toàn.

Iran ra điều kiện then chốt với Mỹ sau loạt vụ tấn công qua lại

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 7-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết vấn đề chính của Iran trong đàm phán với Mỹ là lập trường thay đổi và mâu thuẫn của Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: AFP

Ông Baghaei xác nhận quá trình trao đổi thông điệp giữa các bên vẫn tiếp diễn thông qua bên trung gian Pakistan, nhưng còn khá nhiều điểm bất đồng, “vấn đề chính là Mỹ phải hiểu rằng họ phải công nhận các quyền của Iran”, bao gồm cả quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.

Iran cũng yêu cầu Mỹ đồng ý giải tỏa hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng trong các ngân hàng nước ngoài.

Theo một nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington có kế hoạch cho phép sử dụng tài sản của Iran để hỗ trợ tái thiết các quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran trong tương lai.

Dịch Ebola: EU và WHO tăng hỗ trợ khẩn cấp cho CHDC Congo

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7-6 cho biết, EU đã vận chuyển khoảng 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến khu vực Ituri, miền Đông CHDC Congo, nơi đang là tâm dịch Ebola. Lô hàng gồm thuốc men, lều bạt và thiết bị bảo hộ, được chuyển tới thành phố Bunia thông qua “cầu hàng không nhân đạo” phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Nhân viên vận chuyển thiết bị kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh tới Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, CHDC Congo ngày 27-5-2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

EU nhấn mạnh, khu vực Ituri hiện gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận do hệ thống giao thông xuống cấp và điều kiện an ninh phức tạp, khiến công tác cứu trợ và y tế bị hạn chế đáng kể. Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng của EU Hadja Lahbib kêu gọi bảo đảm tiếp cận an toàn cho nhân viên y tế và lực lượng nhân đạo để hỗ trợ người dân vùng dịch.

Trong khi đó, tại Zambia, WHO thông báo đã bàn giao một số vật tư y tế nhằm tăng cường năng lực phòng chống Ebola cho nước này, bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân, vật tư lấy mẫu xét nghiệm và hóa chất phục vụ phòng thí nghiệm. Giá trị gói hỗ trợ khoảng 22.000 USD.

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp lũ lụt tại 6 địa phương

Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 7-6 đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV nhằm đối phó với nguy cơ lũ lụt tại 6 khu vực cấp tỉnh trong bối cảnh mưa lớn dự báo sẽ diễn ra trên diện rộng.

Lũ lụt tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo, các địa phương được đưa vào trạng thái ứng phó gồm các tỉnh, khu tự trị và thành phố: Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó thiên tai khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức nghiêm trọng nhất và cấp IV là mức thấp nhất nhưng vẫn yêu cầu triển khai các biện pháp phòng chống và ứng phó kịp thời.

Theo dự báo, từ ngày 7-9/6, các khu vực nói trên có thể sẽ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, có nơi xảy ra mưa dông cường độ mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo lượng mưa có thể khiến mực nước tại nhiều sông suối dâng cao nhanh chóng. Một số sông vừa và nhỏ tại các khu vực có mưa lớn có thể vượt mức báo động, trong khi các khu vực đồi núi đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.