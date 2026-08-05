Tin thế giới tối 5-8: Đề xuất lập quỹ quốc tế để duy trì hoạt động eo biển Hormuz

(GLO)- Thông tin quốc tế tối 5-8 gồm những tin đáng chú ý sau: Đề xuất lập quỹ duy trì hoạt động tại eo biển Hormuz, Houthi tuyên bố tấn công thêm tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, mưa lũ tại Ấn Độ khiến hơn 100 người thiệt mạng và vụ sét đánh trên sân bóng ở Thái Lan làm 1 cầu thủ tử vong.

Đề xuất lập quỹ quốc tế để duy trì hoạt động eo biển Hormuz

Một phương án thành lập quỹ tự nguyện nhằm bảo đảm hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đang được Iran xem xét, theo thông tin truyền thông Anh ngày 5-8. Đề xuất hướng tới việc huy động đóng góp từ các quốc gia vùng Vịnh cùng một số thành viên châu Âu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) để chi trả cho công tác quản lý tuyến hàng hải, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn và các dịch vụ liên quan.

Quang cảnh eo biển Hormuz gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phương án này, tàu đi vào vùng Vịnh sẽ lưu thông trên luồng hàng hải do Iran kiểm soát gần bờ biển nước này, còn tàu rời vùng Vịnh sẽ sử dụng tuyến gần Oman. Mô hình được xây dựng dựa trên cơ chế đang áp dụng tại eo biển Malacca, nơi Indonesia, Malaysia và Singapore tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện để duy trì dịch vụ hàng hải.

Nếu được triển khai, kế hoạch có thể tạo điều kiện khôi phục hoạt động vận tải và xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng gián đoạn, đồng thời giúp giảm áp lực kinh tế do giá dầu tăng. Tuy nhiên, Tehran khẳng định chỉ mở lại tuyến đường thủy chiến lược này khi Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân.

Dù Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ cho phép nối lại hoạt động hàng hải, vấn đề quản lý việc lưu thông vẫn chưa được xác định.

Ngày 3-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã nối lại đàm phán sau khi Washington hủy kế hoạch không kích Iran.

Đến ngày 4-8, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đều nhận định thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz có thể sớm được công bố. Tuy vậy, theo một nguồn tin tại Liên hợp quốc, đề xuất trên vẫn chưa được bất kỳ quốc gia nào trong số 176 thành viên IMO, gồm Iran, Oman và Mỹ, chính thức trình lên tổ chức.

Houthi tuyên bố tiếp tục siết phong tỏa dầu mỏ của Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 5-8 thông báo đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu chở dầu Wafa của Ả Rập Xê Út hoạt động ngoài khơi thành phố cảng Yanbu ở phía bắc biển Đỏ.

Phát biểu qua video, người phát ngôn quân sự Yahya Saree cho biết đây là tàu chở dầu thứ 8 của Ả Rập Xê Út bị nhắm mục tiêu kể từ khi Houthi áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với vương quốc này từ ngày 22-7.

Một tàu thương mại ở biển Đỏ vào ngày 27-7. Ảnh: AFP

Theo lực lượng này, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến Yanbu trở thành cửa ngõ xuất khẩu dầu chủ lực của Ả Rập Xê Út, kéo theo vai trò ngày càng quan trọng của eo biển Bab al-Mandeb trên tuyến vận tải dầu nối biển Đỏ với Ấn Độ Dương và kênh đào Suez.

Houthi tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc tấn công đối với tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út tại khu vực phía bắc biển Đỏ nhằm ngăn chặn hoạt động lưu thông trên tuyến hàng hải này. Đến nay, phía Ả Rập Xê Út chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố trên.

Mùa mưa tại Ấn Độ cướp đi hơn 100 sinh mạng

Mưa gió mùa kéo dài từ tháng 7 đến nay đã gây lũ lụt và sạt lở tại nhiều khu vực của Ấn Độ, khiến hơn 100 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người phải sơ tán, theo số liệu chính thức công bố ngày 5-8.

Bang Assam ở Đông Bắc là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với ít nhất 87 người tử vong, trong đó huyện Sivasagar ghi nhận khoảng 47 người thiệt mạng. Nhiều khu vực vẫn bị ngập sâu, người dân phải dùng bè và thuyền bơm hơi để di chuyển đến nơi an toàn với sự hỗ trợ của lực lượng ứng phó thảm họa.

Người dân di chuyển qua đoạn đường ngập lụt tại Jorhat, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Chính quyền bang cũng phát động chiến dịch quyên góp phục vụ cứu trợ và tái thiết. Thủ hiến Himanta Biswa Sarma nhận định đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang.

Tại bang Kerala, mưa lớn làm 15 người thiệt mạng, 7 người mất tích và khiến hơn 10.000 người phải trú tại hơn 300 trại cứu trợ sau khi nhiều khu vực xảy ra sạt lở và nước sông dâng cao. Trong khi đó, vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir thuộc dãy Himalaya ghi nhận ít nhất 31 người tử vong.

Sét đánh trong trận bóng ở Thái Lan khiến 1 cầu thủ tử vong

Một vụ sét đánh xảy ra trong lúc trận bán kết Giải bóng đá Golok FA Cup khu vực diễn ra tại sân vận động Santiphap, thị trấn Sungai Golok, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 4-8, đã khiến 1 cầu thủ thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Ảnh chụp từ video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc tại sân vận động Santiphap ở thị trấn Sungai Golok, miền Nam Thái Lan. Ảnh: Facebook/Abdul Basir Chepor

Nạn nhân tử vong là Sofwan Awae, 24 tuổi, tiền vệ cánh của CLB Yala FC, đội bóng đang thi đấu tại Giải hạng ba Thái Lan. Trong số những người bị thương có cầu thủ Malaysia Mohammad Alif Ezzahan Zulkifli, 22 tuổi. Sau vụ việc, CLB Yala FC và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của Sofwan Awae.