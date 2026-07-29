Tổng thống Trump: Mỹ đủ vũ khí cho chiến sự với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội nước này vẫn có đủ năng lực và đạn dược để duy trì chiến dịch quân sự tại Iran, song thừa nhận Washington cần bổ sung thêm các loại vũ khí hiện đại, trong bối cảnh xung đột kéo dài làm tiêu hao một phần kho dự trữ.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ vẫn sở hữu đủ vũ khí và đạn dược để đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến với Iran, nhưng nhấn mạnh rằng Washington muốn tăng cường dự trữ các loại khí tài tiên tiến nhằm bảo đảm khả năng tác chiến lâu dài.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm thứ Hai (27/7), ông Trump nói Mỹ đang ở trong "tình trạng rất tốt" về năng lực quân sự.

"Chúng tôi đang ở trong tình trạng rất tốt. Nhưng đối với một số thứ phức tạp hơn, chúng tôi chắc chắn muốn có nhiều hơn nữa", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Tổng thống Mỹ, nước này vẫn còn "rất nhiều đạn dược", song ông cho rằng chính quyền tiền nhiệm đã chuyển giao một lượng lớn vũ khí hiện đại cho Ukraine, khiến kho dự trữ bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi có rất nhiều. Thành thật mà nói, tôi muốn có nhiều hơn nữa", Tổng thống Trump nhấn mạnh và cho biết các nhà thầu quốc phòng Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot, nhằm bổ sung kho dự trữ.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi CNN đưa tin các cố vấn của Tổng thống Trump bày tỏ lo ngại về tình trạng kho vũ khí của Mỹ cũng như những rủi ro nếu Washington tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

"Chúng tôi đang nói chuyện ngay lúc này. Họ muốn đối thoại", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã quyết định tạm hoãn những cuộc tấn công quy mô lớn sau khi các bên trung gian nhận định rằng cơ hội đạt được một thỏa thuận là khả thi.

Trước đó cùng ngày, ông Trump tiết lộ Washington đã tạm dừng các cuộc không kích theo đề nghị từ phía Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ nối lại chiến dịch nếu các cuộc đàm phán không dẫn tới một thỏa thuận ngừng bắn mới.

"Họ đã rất lịch sự đề nghị chúng tôi dừng lại và gặp nhau để đàm phán. Đó là tình hình hiện nay. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ quay trở lại như trước", ông Trump nói.

Việc tạm dừng chiến dịch diễn ra sau gần hai tuần Mỹ liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong bối cảnh Nhà Trắng tiếp tục cân nhắc các lựa chọn quân sự và ngoại giao cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

Theo Quỳnh Như (TPO)