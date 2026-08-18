Tin thế giới tối 18-8: Ông Trump dọa “ném bom tơi bời” Oman

(GLO)- Ông Trump dọa “ném bom tơi bời” Oman; Ukraine tiến hành cuộc tập kích lớn bằng UAV nhằm vào Moskva; Mỹ và Israel thúc đẩy kế hoạch giải giáp Hamas; Ông Trump tuyên bố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phản hồi đề nghị đối thoại là những thông tin quốc tế nổi bật tối nay.

Ông Trump dọa “ném bom tơi bời” Oman

Tổng thống Trump tại sân bay Morristown, bang New Jersey ngày 16-8. Ảnh: AP

Ngày 17-8, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Oman “chơi không đẹp” và đe dọa sẽ “xử lý” nước này bằng chiến dịch “ném bom tơi bời” nếu tiếp tục cản trở nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Các hải trình hiện được tàu thuyền sử dụng để đi qua eo biển Hormuz. Đồ họa: CNN

Cơn giận của ông Trump diễn ra trong bối cảnh đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Iran và nỗ lực mở lại Hormuz với sự hỗ trợ của Oman chưa đạt kết quả. Thời hạn 60 ngày mà Tổng thống Trump đặt ra hồi tháng 6 cũng kết thúc ngày 17-8 nhưng các bên chưa đạt được nhượng bộ.

Oman hiện đàm phán với Iran nhằm tạo điều kiện cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Washington lo ngại thỏa thuận này có thể giúp Tehran gia tăng quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược.

Ukraine phóng hơn 600 UAV nhằm vào Moskva

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết, từ tối 17-8 đến 5 giờ ngày 18-8, 620 UAV đã hướng đến Moskva và tỉnh cùng tên; trong đó 180 chiếc bị phá hủy trên bầu trời tỉnh Moskva.

Đám cháy tại một công trường xây dựng ở tỉnh Moskva sau cuộc tập kích của Ukraine hôm 18-8. Ảnh: AP

Tỉnh trưởng Andrey Vorobyov cho biết cuộc tập kích khiến 3 người bị thương, trong đó có một bé gái 10 tuổi. Một ngôi nhà bị cháy và UAV rơi trúng một nhà kho của tập đoàn Wildberries, gây hỏa hoạn nhưng đã được khống chế.

Đây là lần thứ hai trong vài ngày Ukraine triển khai hơn 600 UAV nhằm vào Moskva. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Mỹ, Israel thúc đẩy kế hoạch giải giáp Hamas

Ngày 17-8, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thảo luận kế hoạch thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Sau cuộc gặp, Israel và Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) do Mỹ dẫn dắt nhất trí thành lập hai nhóm công tác, tập trung vào giải giáp, phi quân sự hóa Gaza và các vấn đề vệ sinh, nước sạch, y tế công cộng.

Theo lộ trình được thảo luận, Hamas sẽ được yêu cầu giao nộp vũ khí để vô hiệu hóa dưới sự giám sát của một tướng Mỹ. Ông Jared Kushner cho biết có thể bắt đầu ghi nhận tiến triển về giải giáp Hamas trong khoảng 30 ngày tới.

Tuy nhiên, vấn đề Israel rút quân khỏi Gaza vẫn chưa được giải quyết. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục khẳng định Israel không rút thêm lực lượng hoặc bắt đầu tái thiết Gaza trước khi Hamas được giải giáp hoàn toàn. Hamas trong khi đó yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công và rút lực lượng về “đường vàng” trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Ông Trump nói ông Kim Jong-un đã phản hồi đề nghị đối thoại

Ngày 17-8, Tổng thống Donald Trump cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phản hồi đề nghị đối thoại của ông. Tổng thống Mỹ mô tả các nỗ lực trao đổi đang “tiến triển rất tích cực”, nhưng không công bố chi tiết phản hồi của ông Kim.

Ông Kim Jong Un (trái) và ông Trump. Ảnh: AAP

Ông Trump cho rằng quan hệ cá nhân với ông Kim giúp tình hình trên bán đảo Triều Tiên an toàn hơn. Hai nhà lãnh đạo từng ba lần gặp nhau trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump để thảo luận về chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump quyết định thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ông cho rằng cuộc tập trận quá tốn kém và gửi tín hiệu thù địch tới Triều Tiên.

Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận vẫn bắt đầu theo kế hoạch, với khoảng 18.000 binh sĩ tham gia, đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ cá nhân giữa ông Trump và ông Kim có thể giúp hai bên nối lại đối thoại.