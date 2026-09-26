Cuộc đua lãnh đạo WHO xuất hiện 6 ứng viên, Đông Nam Á có đại diện Indonesia

(GLO)- Cuộc đua kế nhiệm Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hiện có 6 ứng viên đã được công khai, trong đó Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

Theo Reuters, trước khi thời hạn nhận đề cử kết thúc ngày 24-9, WHO ghi nhận 5 ứng viên, trong đó ông Budi Gunadi Sadikin, Bộ trưởng Y tế Indonesia, là ứng viên duy nhất đến từ Đông Nam Á.

Trước khi đảm nhiệm chức Bộ trưởng Y tế, ông có nền tảng về vật lý hạt nhân và từng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 15-8-2027. Ảnh: WHO

Bốn ứng viên khác được công bố cùng thời điểm gồm: ông Hanan Mohammed Al-Kuwari, cựu Bộ trưởng Y tế Qatar; Hanan Balkhy, bác sĩ và Giám đốc WHO khu vực Đông Địa Trung Hải; Hans Kluge, bác sĩ và Giám đốc WHO khu vực châu Âu; Maria Neira, bác sĩ, chuyên gia dịch tễ từng phụ trách lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và sức khỏe của WHO.

Sau đó, bác sĩ Gevorg Tamamyan (Armenia) được Botswana đề cử, đưa số ứng viên đã được công khai lên 6. Đây là trường hợp đặc biệt khi được 1 quốc gia châu Phi đề cử dù là công dân Armenia.

Theo WHO, Tổng Giám đốc đương nhiệm Tedros Adhanom Ghebreyesus bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai ngày 16-8-2022, kết thúc vào ngày 15-8-2027.

Quy trình lựa chọn người kế nhiệm được khởi động từ tháng 4-2026, với hạn cuối nhận đề cử là 24-9-2026.

Dự kiến, WHO công bố chính thức tên các ứng viên và đề xuất đề cử từ ngày 29-10-2026, sau khi kỳ họp cuối cùng của các Ủy ban khu vực trong năm.

Tháng 1-2027, Hội đồng chấp hành WHO sẽ lựa chọn và đề cử tối đa 3 ứng viên để Đại hội đồng Y tế Thế giới xem xét.

Người đứng đầu WHO trong nhiệm kỳ mới sẽ được bổ nhiệm tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 80 vào tháng 5-2027 và bắt đầu nhiệm kỳ ngày 16-8-2027.