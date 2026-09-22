Bão Dujuan gây nhiều thương vong, ngập lụt nghiêm trọng tại Nhật Bản

(GLO)- Bão Dujuan gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất tại miền Đông Nhật Bản, làm ít nhất 4 người thiệt mạng, 22 người bị thương và 6 người mất tích, đồng thời gây mất điện trên diện rộng.

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa và hỏa hoạn Nhật Bản, bão Dujuan khiến 3 người thiệt mạng tại tỉnh Chiba và 1 người tại tỉnh Kanagawa.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 6 người mất tích sau các vụ sạt lở do mưa lớn.

Bão cũng gây ngập lụt tại nhiều khu vực quanh Tokyo. Theo số liệu mới nhất, khoảng 45.000 hộ gia đình bị mất điện, trong khi ít nhất 468 ngôi nhà bị hư hại.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do bão Dujuan tại Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 21-9-2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Mưa đặc biệt lớn được ghi nhận tại đảo Oshima thuộc quần đảo Izu. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết lượng mưa trong 48 giờ qua đạt 832 mm, mức cao nhất từng ghi nhận tại địa điểm này trong cùng khoảng thời gian, kể từ khi bắt đầu quan trắc năm 1991.

Một số khu vực khác của Tokyo và tỉnh Chiba cũng ghi nhận lượng mưa kỷ lục.

Trước ảnh hưởng của bão, chính quyền địa phương khuyến cáo hơn 1,6 triệu người tại Tokyo và các khu vực lân cận sơ tán.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở được ban hành tại Tokyo cùng các tỉnh Chiba, Kanagawa và Shizuoka.

Ngoài ra, một số tuyến đường sắt phải tạm dừng hoạt động, trong khi 275 chuyến bay của Japan Airlines và All Nippon Airways bị hủy trong ngày 21-9.

Bão Dujuan đã di chuyển ra phía Đông Nhật Bản và hướng về Thái Bình Dương. Tuy nhiên, JMA cảnh báo nguy cơ lũ lụt và sạt lở vẫn còn sau lượng mưa lớn.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng.