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Thế giới

Xả súng tại trường học Philippines, ít nhất 2 học sinh thiệt mạng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Phil Star, Al Jazeera)

(GLO)- Ngày 18-9, vụ xả súng xảy ra tại một trường trung học ở tỉnh Nam Cotabato, miền Nam Philippines, khiến ít nhất 2 học sinh thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra tại Trường Trung học Quốc gia Banga ở thị trấn Banga, tỉnh Nam Cotabato.

Theo báo cáo cập nhật của Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội Philippines (DSWD), ngoài 2 học sinh được xác nhận đã tử vong, còn có 17 người bị thương nặng.

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Bộ Giáo dục Philippines. Ảnh tư liệu

Nhân viên xã hội của DSWD đã được triển khai tới hiện trường để hỗ trợ tâm lý và chăm sóc tâm lý cho các nạn nhân và gia đình.

Bộ Giáo dục Philippines cho biết đang phối hợp với các cơ quan giáo dục địa phương, chính quyền và lực lượng thực thi pháp luật để xác minh vụ việc, đồng thời hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Sau vụ việc, các lớp học ở tất cả các cấp tại thị trấn Banga được tạm dừng. DSWD cho biết tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường để hỗ trợ các học sinh cùng gia đình nạn nhân.

Vụ xả súng tại Banga diễn ra trong bối cảnh Philippines liên tiếp ghi nhận các vụ bạo lực bằng súng tại trường học ở miền Nam trong những tháng gần đây. Đây là vụ xả súng chết người thứ 3 tại một trường học ở Philippines kể từ tháng 6.

Trước đó, ngày 22-6, ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương trong một vụ nổ súng tại một trường trung học ở thành phố Tacloban.

Ngày 18-8, một vụ nổ súng khác xảy ra tại cơ sở trung học của Đại học Ateneo de Zamboanga, khiến 1 học sinh thiệt mạng và nghi phạm cũng tử vong sau đó.

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