Houthi phát tín hiệu tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ trong giao tranh tại Yemen

(GLO)- Ngày 12-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên lạc với Washington, đề nghị không can thiệp vào cuộc xung đột giữa lực lượng này với quân đội chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Phát biểu với báo chí trong chuyến thăm Ireland, ông Trump nói rằng, Houthi không muốn đối đầu với Mỹ, đồng thời cũng không muốn Washington tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng này.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Houthi đang có những bước tiến nhanh chóng dọc bờ Biển Đỏ của Yemen.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong những ngày qua, lực lượng này đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mocha và tiến ra các đảo chiến lược gần Eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Theo các nguồn tin khu vực, Houthi cũng đã tiến tới đảo Mayyun (còn gọi là Perim), nằm giữa Eo biển Bab el-Mandeb, giúp lực lượng này gia tăng vị thế tại khu vực cửa ngõ phía Nam Biển Đỏ.

Đà tiến công của Houthi diễn ra sau khi lực lượng này mở chiến dịch nhằm mở rộng quyền kiểm soát dọc bờ biển phía Tây Yemen.

Chính quyền Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả, trong khi Saudi Arabia cũng thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Houthi.

Trước đó, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã đề nghị Tổng thống Trump hỗ trợ quân sự trực tiếp để đối phó Houthi.

Tuy nhiên, Washington hiện chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc không kích trực tiếp nhằm vào Houthi, thay vào đó chỉ hỗ trợ Saudi Arabia về tình báo và thông tin mục tiêu.