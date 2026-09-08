Houthi tấn công Saudi Arabia, làm leo thang nghiêm trọng xung đột khu vực

Lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công một số thị trấn và thành phố của Saudi Arabia, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột bùng phát trở lại từ hồi tháng 7.

Lực lượng Houthi phóng tên lửa nhằm vào thành phố Mocha (Yemen) ngày 9/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Mỹ ngày 8/9, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, người phát ngôn lực lượng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu, cho biết ít nhất 73 người đã bị thương. Ông Al-Maliki mô tả các cuộc tấn công là nguy hiểm và vô nghĩa.

Theo ông Al-Maliki, lực lượng Houthi đã tấn công các cơ sở dân sự và kinh tế tại các thành phố Abha, Khamis Mushait, Jazan và Najran (đều nằm ở miền Tây Saudi Arabia).

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cũng cho biết các cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại một số cơ sở ở khu vực miền Nam, khiến một số hoạt động phải tạm thời đình chỉ.

Theo ông Al-Maliki, Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp (do Saudi Arabia đứng đầu và đã chiến đấu chống Houthi trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm tại Yemen) sẽ kiên quyết đối phó với cách tiếp cận thù địch của lực lượng Houthi.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia tuyên bố trên mạng xã hội X: “Saudi Arabia khẳng định có quyền hợp pháp để thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền”.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi bị các đồng minh khu vực của Saudi Arabia lên án. Ai Cập mô tả đây là bước leo thang nguy hiểm, trong khi Jordan cho rằng các cuộc tấn công là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Saudi Arabia.

Mặc dù tìm cách tránh bị cuốn vào cuộc chiến của Mỹ với Iran, nhưng Saudi Arabia đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi từ tháng 7, khiến lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 4 năm giữa lực lượng này và Saudi Arabia chấm dứt.

Lực lượng Houthi cũng tuyên bố phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa của Saudi Arabia qua Biển Đỏ. Đây là tuyến đường biển quan trọng để Saudi Arabia xuất khẩu dầu thô trong bối cảnh Iran tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz. Lực lượng này cũng đã tấn công các nhà máy lọc dầu trên bờ Biển Đỏ do tập đoàn dầu mỏ Aramco của Saudi Arabia vận hành.

Bên cạnh các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Saudi Arabia, giao tranh trên bộ giữa lực lượng Houthi và các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Yemen cũng bùng phát trong những tuần gần đây. Lực lượng Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV để tấn công cảng Mocha, hiện do các lực lượng chính phủ kiểm soát.

Các cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Houthi cho thấy nhóm này sẵn sàng mở rộng xung đột, bất chấp việc Saudi Arabia đã huy động đáng kể lực lượng gần biên giới với các khu vực của Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát.

Ông Nasr al-Din Amer, thành viên cơ quan chính trị của lực lượng Houthi, viết trên Telegram ngày 8/9 rằng các phản ứng đang được triển khai một cách sâu rộng và có quy mô lớn hơn nhiều so với những thông tin trên mạng xã hội.

Theo ông Ali Vaez thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG), lực lượng Houthi đang tìm cách giành thêm lãnh thổ về phía Bab al-Mandeb, eo biển huyết mạch nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Điều đó cũng có lợi cho Iran, bởi khi đó Iran không chỉ có thể gây sức ép lên eo biển Hormuz mà còn cả Bab al-Mandeb. Theo ông Vaez, nguy cơ lớn hơn là cuộc xung đột tại Yemen có thể tự diễn biến theo hướng riêng và tiếp diễn ngay cả sau khi các hành động thù địch giữa Iran và Mỹ chấm dứt.

Theo Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc