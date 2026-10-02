Tổng thống Trump tiết lộ việc Mật vụ Mỹ muốn dỡ bỏ Phòng Bầu dục

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Cơ quan Mật vụ Mỹ đã khuyến nghị ông thay thế Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trao đổi với báo chí tại Phòng Bầu dục. Ảnh: AP

Ông Trump kể lại lời một quan chức Mật vụ: “‘Thưa ngài, chúng tôi cho rằng Phòng Bầu dục nên được dỡ bỏ, và chúng ta sẽ xây một phòng mới”.

“Tôi nói: ‘Không đời nào, các anh không thể xây một phòng mới. Đây là một nơi đặc biệt’”, ông Trump chia sẻ.

Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận thêm. Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ chưa trả lời các câu hỏi về phát biểu của ông Trump.

Phòng Bầu dục hiện tại được xây dựng thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt, vào những năm 30 của thế kỷ trước. Ông Trump đã trang trí lại căn phòng với nhiều chi tiết mạ vàng, cùng với những thay đổi lớn khác trong Nhà Trắng. Ông từng gọi đây là “văn phòng đáng sợ nhất đất nước”.

Ông Trump từng nghe khuyến nghị của Cơ quan Mật vụ trong những dự án khác để tăng cường an ninh trong khuôn viên Nhà Trắng, chẳng hạn kế hoạch xây dựng hàng rào kiên cố quanh Quảng trường Lafayette - công viên công cộng nằm đối diện Nhà Trắng.

Trong cuộc phỏng vấn với Time đăng ngày 1/10, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang xem xét khả năng đưa ra một quy chế liên bang mới cho Phòng Bầu dục, qua đó có thể bảo vệ căn phòng khỏi nguy cơ bị dỡ bỏ và giúp duy trì những thay đổi mà ông đã thực hiện.

Ông nhắc tới Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles: “Tôi đã yêu cầu Susie suốt 6 tháng qua phải đưa cho tôi một tuyên bố. Chúng ta có giữ lại căn phòng này không? Chúng ta có biến nó thành một địa danh lịch sử cấp liên bang không?”

Nhà Trắng đã được công nhận là Địa danh Lịch sử quốc gia - quy chế do chính phủ liên bang trao để bảo vệ các địa điểm trước những thay đổi đột ngột.

Tuy nhiên, Quốc hội đã miễn Nhà Trắng khỏi phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Bảo tồn di tích lịch sử quốc gia. Điều này cho phép các tổng thống Mỹ nhanh chóng thay đổi một số khu vực của tòa nhà sau khi nhậm chức.

Theo Bình Giang (TPO)