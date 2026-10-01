Tin thế giới sáng 1-10: Tổng thống Trump phát thông điệp mới về Iran

(GLO)- Tổng thống Trump phát thông điệp mới về Iran, tiết lộ dòng dầu lịch sử qua eo biển Hormuz; Nga: Duma Quốc gia khóa 9 họp phiên đầu tiên; Các cuộc không kích của Israel tại Gaza khiến 6 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-10.

Tổng thống Trump phát thông điệp mới về Iran, tiết lộ dòng dầu lịch sử qua eo biển Hormuz

Phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm Tháng Di sản Người Mỹ gốc Hispanic vào hôm 30-9, Tổng thống Trump cho biết Mỹ "gần như kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Và rất sớm thôi, các bạn sẽ thấy những điều xảy ra rất sớm”, cho biết thêm rằng trong chiến tranh Iran phía Mỹ "mất 18 người".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện kỷ niệm Tháng Di sản Người Mỹ gốc Hispanic. Ảnh: AP

Ông tuyên bố: “Trên thực tế, trong ba ngày qua, lượng dầu đi qua eo biển Hormuz nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử eo biển Hormuz".

Đề cập đến nền kinh tế Iran, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ “đang đối đầu với một quốc gia gần như đã bị tàn phá - nền kinh tế của họ không ổn, lạm phát ở mức hơn 300%. Hải quân của họ không còn, không quân của họ không còn, các trang thiết bị phòng không của họ cũng không còn".

Theo Tổng thống Trump, Mỹ “sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến đó rất nhanh chóng, bằng cách này hay cách khác".

Nga: Duma Quốc gia khóa 9 họp phiên đầu tiên

Ngày 30-9, Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa 9 Quốc hội Nga đã triệu tập phiên họp đầu tiên.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Duma Quốc gia triệu tập phiên họp đầu tiên nhanh đến vậy - chỉ 10 ngày sau cuộc bầu cử.

Duma Quốc gia khóa 9 có thay đổi về cơ cấu, tăng số ủy ban từ 32 lên 34. Hai ủy ban mới thành lập là Uỷ ban luật hình sự và hành chính và Uỷ ban phát triển kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự và có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 30-9.

Nói về các nhiệm vụ chính của các đại biểu Duma Quốc gia khoá mới, Tổng thống Vladimir Putin lưu ý "cần ưu tiên các vấn đề quan trọng của quốc gia, tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước."

Tổng thống Putin nhắc lại rằng một trong những luật quan trọng của kỳ họp mùa Thu đầu tiên của Duma Quốc gia sẽ là ngân sách liên bang cho 3 năm tới.

Các cuộc không kích của Israel tại Gaza khiến 6 người thiệt mạng

Theo các nhân viên y tế tại Gaza, các cuộc không kích của Israel hôm 30-9 tại vùng lãnh thổ này đã khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng.

Các nhân viên y tế cho biết, một cuộc không kích của Israel nhằm vào một chiếc xe tại thành phố Gaza, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Một cuộc không kích khác nhằm vào một căn hộ cũng tại thành phố Gaza, đã khiến 1 phụ nữ thiệt mạng.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi cuộc tấn công của Israel tại Khan Younis ở miền Nam Gaza khiến 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng trong hôm qua lên ít nhất 6 người.

Israel cáo buộc Hamas đang tái vũ trang và tiến hành các cuộc tấn công vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, do vậy đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào nhóm này trong những tuần gần đây.