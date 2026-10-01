Nga cảnh báo sử dụng hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad

(GLO)- Nga cảnh báo có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tìm cách cô lập Kaliningrad. Đáp lại, NATO khẳng định các hoạt động của mình mang tính phòng thủ và không đe dọa lãnh thổ Nga.

Ngày 30-9, Reuters cho biết đã tiếp cận một văn bản ngoại giao không chính thức do Nga gửi NATO.

Trong đó, Moscow đề cập đến khả năng huy động mọi lực lượng và phương tiện, kể cả vũ khí hạt nhân, nếu các nước thành viên NATO tìm cách chia cắt Kaliningrad với phần còn lại của Nga.

Nga cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Văn bản cũng cảnh báo khả năng tấn công các trung tâm ra quyết định của các nước NATO ngay từ đầu xung đột.

Cảnh báo tương tự được các đại sứ quán Nga tại châu Âu đưa ra. Ngày 29-9, Đại sứ quán Nga tại Anh tuyên bố mọi hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ bị đáp trả bằng các phương tiện sẵn có, bao gồm vũ khí hạt nhân.

Cơ quan này cũng khẳng định Moscow không muốn đối đầu và không có ý định tấn công NATO.

Người phát ngôn NATO Allison Hart xác nhận liên minh đã nhận và trả lời văn bản của Nga.

Theo đó, NATO phản đối các đe dọa quân sự, đồng thời nhấn mạnh những cuộc tập trận và hoạt động của khối không gây nguy cơ cho lãnh thổ Nga.

Liên minh này cũng khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine và duy trì khả năng bảo vệ các nước thành viên.

Kaliningrad nằm bên biển Baltic, giữa Ba Lan và Litva, tách biệt về địa lý với phần lãnh thổ chính của Nga. Đây là khu vực có sự hiện diện quân sự lớn và đặt trụ sở Hạm đội Baltic của Nga.