Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Nga cảnh báo sử dụng hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VnE, Reuters)

(GLO)- Nga cảnh báo có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tìm cách cô lập Kaliningrad. Đáp lại, NATO khẳng định các hoạt động của mình mang tính phòng thủ và không đe dọa lãnh thổ Nga.

Ngày 30-9, Reuters cho biết đã tiếp cận một văn bản ngoại giao không chính thức do Nga gửi NATO.

Trong đó, Moscow đề cập đến khả năng huy động mọi lực lượng và phương tiện, kể cả vũ khí hạt nhân, nếu các nước thành viên NATO tìm cách chia cắt Kaliningrad với phần còn lại của Nga.

nga-canh-bao-su-dung-hat-nhan-de-bao-ve-kaliningrad-nato-bac-y-dinh-de-doa.png
Nga cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Văn bản cũng cảnh báo khả năng tấn công các trung tâm ra quyết định của các nước NATO ngay từ đầu xung đột.

Cảnh báo tương tự được các đại sứ quán Nga tại châu Âu đưa ra. Ngày 29-9, Đại sứ quán Nga tại Anh tuyên bố mọi hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ bị đáp trả bằng các phương tiện sẵn có, bao gồm vũ khí hạt nhân.

Cơ quan này cũng khẳng định Moscow không muốn đối đầu và không có ý định tấn công NATO.

Người phát ngôn NATO Allison Hart xác nhận liên minh đã nhận và trả lời văn bản của Nga.

Theo đó, NATO phản đối các đe dọa quân sự, đồng thời nhấn mạnh những cuộc tập trận và hoạt động của khối không gây nguy cơ cho lãnh thổ Nga.

Liên minh này cũng khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine và duy trì khả năng bảo vệ các nước thành viên.

Kaliningrad nằm bên biển Baltic, giữa Ba Lan và Litva, tách biệt về địa lý với phần lãnh thổ chính của Nga. Đây là khu vực có sự hiện diện quân sự lớn và đặt trụ sở Hạm đội Baltic của Nga.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kho khí EU mới đạt 70%, áp lực tăng trước mùa Đông

Kho khí EU mới đạt 70%, áp lực tăng trước mùa Đông

Thế giới

(GLO)- Các kho dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) hiện mới đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025, trong bối cảnh châu Âu chuẩn bị bước vào mùa Đông và thị trường khí đốt toàn cầu tiếp tục chịu sức ép.

Tin thế giới sáng 27-9: Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz

Tin thế giới sáng 27-9: Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz; Tổng thống Ukraine tiết lộ Nga sẽ chi 12 tỷ USD cho UAV trong năm tới; Saudi Arabia bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Houthi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-9. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "rất hiệu quả". Ảnh: AP

Tin thế giới sáng 26-9: Tổng thống Trump đánh giá về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Trump đánh giá về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine; Quân đội các nước Liên minh Mecca công bố quyết định bảo vệ Saudi Arabia... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-9.

Tin thế giới tối 24-9: Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran

Tin thế giới tối 24-9: Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran

Thế giới

(GLO)- Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran; Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran; Mỹ cân nhắc tạm cấm xuất khẩu dầu diesel; Lần đầu phát hiện tác nhân AI tự ý truy cập hệ thống chính phủ Australia là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

null