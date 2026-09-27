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Thế giới

Đức và Nga nối lại đối thoại cấp ngoại trưởng giữa lúc căng thẳng gia tăng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, TTO, Reuters)

(GLO)- Ngày 26-9, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York (Mỹ), trong cuộc tiếp xúc cấp ngoại trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2022.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, 2 bên trao đổi về quan hệ song phương và tình hình liên quan đến Ukraine. Cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của phía Đức trong bối cảnh quan hệ Berlin-Moscow tiếp tục căng thẳng.

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Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và người đồng cấp Đức Johann Wadephul phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 26-9-2026. Ảnh: REUTERS

Ông Wadephul kêu gọi Nga chấm dứt những bước đi mà Berlin cho là đang làm gia tăng căng thẳng đối với Đức, châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Đức cũng cho biết Berlin vẫn để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với Moscow nếu Nga thể hiện thiện chí thực sự trong việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng cuộc tiếp xúc không mang lại thông tin mới từ phía Đức.

Trong phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Lavrov chỉ trích định hướng tăng cường vai trò quân sự của Đức tại châu Âu, đồng thời cho rằng Berlin đang là một trong những bên ủng hộ chính của Ukraine.

Quan hệ Đức-Nga trở nên căng thẳng hơn sau vụ tấn công bằng UAV nhằm vào sân bay Leipzig/Halle ngày 4-8.

Ngày 1-9, chính phủ Đức tuyên bố quy trách nhiệm cho Nga dựa trên kết quả điều tra của cơ quan thực thi pháp luật, thông tin tình báo và phân tích mô hình vụ việc.

Sau đó, Đức thông báo một loạt biện pháp đáp trả, như đóng Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn, chấm dứt thỏa thuận vận hành Nhà Nga tại Berlin, đề xuất các biện pháp trừng phạt mới trong khuôn khổ Liên minh châu Âu, tăng cường kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga và gây thêm sức ép đối với “hạm đội bóng tối” của Nga.

Moscow bác bỏ cáo buộc của Berlin. Tại Liên hợp quốc, ông Lavrov tiếp tục chỉ trích chính sách của Đức đối với Nga và Ukraine, cho thấy những bất đồng giữa hai nước vẫn còn sâu sắc.

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