Đức đóng lãnh sự quán, Nga đóng trung tâm Goethe sau vụ UAV

(GLO)- Quan hệ Đức - Nga tiếp tục căng thẳng, sau khi Berlin cáo buộc Moscow đứng sau vụ UAV mang thuốc nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig/Halle ngày 4-8.

Vụ việc xảy ra ngày 4-8, khi một UAV mang thuốc nổ được phát hiện gần một máy bay chở hàng của Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle.

Thiết bị đã được vô hiệu hóa và nhà chức trách Đức đã tiến hành điều tra, phân tích cấu hình UAV, các linh kiện, chất nổ và thiết bị kích nổ.

Cảnh sát rà soát khu vực sân bay Leipzig sau khi phát hiện drone đầu tiên vào đầu tháng 8. Ảnh: DPA/AP

Ngày 1-9, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết, các kết quả điều tra của cảnh sát và cơ quan tình báo cho phép Berlin quy trách nhiệm cho Nga.

Đức cho rằng, các bộ phận và phương thức hoạt động của UAV có những điểm tương đồng với các thiết bị từng được nước này quy cho Nga.

Từ ngày 19-8, Đức quyết định đóng Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn, cũng như chấm dứt thỏa thuận về hoạt động của “Ngôi nhà Nga” tại Berlin.

Berlin cũng cho biết, nước này sẽ đề xuất EU đưa thêm các cá nhân liên quan đến những hoạt động mà Đức gọi là các cuộc tấn công “lai” vào danh sách trừng phạt, đồng thời tăng cường kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga.

Nga bác bỏ cáo buộc của Đức, cho rằng Berlin không đưa ra được bằng chứng xác thực về sự liên quan của Moscow trong vụ việc.

Ngày 2-9, Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại biện lâm thời Đức tại Moscow để phản đối các biện pháp của Berlin.

Ngày 3-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: Moscow sẽ đóng các trung tâm của Viện Goethe tại thủ đô Moscow và các thành phố St. Petersburg, Yekaterinburg.