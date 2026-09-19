Đánh bom nhằm vào thánh đường Hồi giáo ở Pakistan, 21 người thiệt mạng

(GLO)- Ít nhất 21 người thiệt mạng và 103 người bị thương trong vụ đánh bom xảy ra tại 1 thánh đường Hồi giáo trong doanh trại cảnh sát ở thành phố Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 18-9, khi 1 phương tiện chở chất nổ lao vào khu vực cổng của doanh trại rồi phát nổ.

Sau đó, các tay súng tìm cách xâm nhập và đấu súng với lực lượng an ninh.

Trong số 21 người thiệt mạng có 15 cảnh sát và 6 dân thường. Số người bị thương lên đến 103 người, gồm 73 cảnh sát và 30 dân thường.

Một số người bị thương nặng đã được chuyển tới các cơ sở y tế ở thành phố Peshawar để tiếp tục điều trị.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ nổ xảy ra vào thời điểm các tín đồ tập trung để cầu nguyện. Sức công phá của vụ nổ làm hư hại khu vực xung quanh và lực lượng cứu hộ phải tiến hành tìm kiếm người bị nạn trong đống đổ nát.

Cảnh sát cho biết ít nhất 7 tay súng đã tham gia cuộc tấn công, trong đó 6 đối tượng đã bị tiêu diệt trong khi giao tranh.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif lên án vụ tấn công, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh hoạt động cứu hộ và bảo đảm điều trị cho những người bị thương.

Trước đó, tại huyện Hangu, 1 vụ đánh bom ven đường nhằm vào đoàn xe an ninh đã khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.

Khyber Pakhtunkhwa là một trong những địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan.

Islamabad cáo buộc các nhóm vũ trang hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan đứng sau nhiều vụ tấn công, trong khi chính quyền Taliban tại Afghanistan bác bỏ cáo buộc này.