Tin thế giới tối 15-9: Báo cáo Mỹ hé lộ thiệt hại 33,4 tỷ USD sau 4 tháng chiến sự với Iran

(GLO)- Đan Mạch cáo buộc tàu chiến Nga bắn pháo sáng gần trực thăng quân sự; Báo cáo Mỹ hé lộ thiệt hại 33,4 tỷ USD sau 4 tháng chiến sự với Iran; EU dự kiến đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và chatbot AI... là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Đan Mạch cáo buộc tàu chiến Nga bắn pháo sáng gần trực thăng quân sự

Tờ Politico ngày 15-9 dẫn thông báo của lực lượng vũ trang Đan Mạch cho biết một tàu hộ tống Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng quân sự Đan Mạch đang làm nhiệm vụ chụp ảnh một tàu Nga ngoài khơi Gedser, miền Nam nước này. Theo quân đội Đan Mạch, một quả pháo sáng bay qua rất gần trực thăng.

Trực thăng của Không quân Đan Mạch tham gia tập trận của NATO hôm 9-9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng sự việc là một phần của xu hướng đang diễn ra tại châu Âu và cảnh báo Nga đang tìm cách gây sức ép, chia rẽ. Copenhagen cho biết sẽ triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích.

Cùng ngày, Lithuania thông báo các tiêm kích NATO đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận nước này từ Belarus. Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cảm ơn lực lượng các nước đồng minh vì phản ứng nhanh chóng.

Theo giới chức Lithuania, UAV bay qua khu vực Lentvaris, gần thủ đô Vilnius, trước khi bị bắn hạ gần thành phố Kaunas. Nhà chức trách đang tìm kiếm các mảnh vỡ. Belarus chưa đưa ra bình luận.

Báo cáo Mỹ hé lộ thiệt hại 33,4 tỷ USD sau 4 tháng chiến sự với Iran

Theo CNN ngày 14-9, báo cáo đầu tiên của cơ quan tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ về cuộc chiến với Iran cho biết xung đột từ ngày 28-2 đến 30-6 đã khiến Mỹ thiệt hại khoảng 33,4 tỷ USD.

Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran, Iran, sau cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 3-3. Ảnh: AFP

Trong đó, khoảng 22,3 tỷ USD là chi phí đạn dược đã sử dụng, 3,7 tỷ USD cho thiệt hại trang thiết bị và 7,4 tỷ USD cho các khoản khác. Con số này chưa bao gồm chi phí sửa chữa cơ sở bị hư hại.

Báo cáo cho biết 4 tiêm kích F-15E bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng; một F-35A, một A-10 Warthog, 12 máy bay tiếp dầu KC-135 và 9 máy bay khác bị phá hủy. Hơn 30 UAV MQ-9 cũng bị mất tích đến tháng 6.

Các cuộc tấn công của Iran gây thiệt hại cho hàng trăm công trình tại các căn cứ Mỹ ở nhiều quốc gia Trung Đông. Riêng cơ sở hậu cần chính của Hải quân Mỹ tại Bahrain bị phá hủy, khiến Washington phải sử dụng đảo Diego Garcia làm trung tâm hậu cần đường biển, kéo dài thời gian tiếp tế lên 14-18 ngày.

Báo cáo cũng ghi nhận tình trạng thiếu đạn dược và các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng. Hơn 20.000 nhân viên quân sự và ngoại giao Mỹ đã phải di chuyển khỏi nơi đóng quân hoặc công tác kể từ khi chiến sự bắt đầu.

EU dự kiến đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và chatbot AI

Theo Reuters ngày 14-9, Liên minh châu Âu dự kiến đề xuất các quy định hạn chế trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, nền tảng chia sẻ video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội, chatbot AI và trò chơi trực tuyến. Ảnh: REUTERS

Kế hoạch nằm trong khuôn khổ Đạo luật Trẻ em EU, dự kiến được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên phụ trách công nghệ EU Henna Virkkunen công bố ngày 17-9.

Theo kế hoạch, trẻ từ 15 tuổi có thể tự mở tài khoản. Trẻ 13-14 tuổi chỉ được sử dụng mạng xã hội và nền tảng chia sẻ video thông qua tài khoản do cha mẹ mở và kiểm soát. Trẻ từ 3-12 tuổi chỉ được tiếp cận các dịch vụ dành cho trẻ em đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, với tài khoản do cha mẹ kiểm soát. Trẻ dưới 3 tuổi sẽ không được sử dụng các dịch vụ này.

Tuy nhiên, nội dung trên mới là kế hoạch và có thể thay đổi trước khi được công bố chính thức. Sau đó, Ủy ban châu Âu sẽ thảo luận với các nước thành viên và Nghị viện châu Âu để hoàn thiện dự thảo.

Iran bác thông tin nối lại đàm phán với Mỹ, cấm 77 tàu qua eo biển Hormuz

Theo Al Jazeera, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 14-9 bác bỏ thông tin Tehran nối lại đàm phán với Washington. Ông khẳng định Iran chỉ có thể đàm phán khi các điều kiện của nước này được đáp ứng.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ tiếp tục nhằm vào những bên cung cấp hỗ trợ vật chất, công nghệ hoặc tài chính cho Iran.

Cùng ngày, Iran công bố danh sách 77 tàu bị cấm lưu thông qua eo biển Hormuz với lý do vi phạm các quy định về an toàn hàng hải. Theo Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư, các tàu trong danh sách có thể bị phạt tiền, bắt giữ hoặc tịch thu nếu đi vào eo biển; các phương tiện giao dịch hoặc trung chuyển hàng hóa liên quan cũng có thể bị cấm.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng xác nhận tàu chở dầu Algaya bốc cháy sau khi vướng phải thủy lôi tại eo biển Hormuz, nhưng không công bố thời điểm xảy ra sự việc hoặc tình trạng thủy thủ đoàn.