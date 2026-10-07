Kosovo bầu nữ tổng thống, tránh nguy cơ tiếp tục bầu cử sớm

(GLO)- Ngày 7-10, Quốc hội Kosovo bầu nhà kinh tế Justina Shiroka Pula làm Tổng thống sau thỏa thuận giữa đảng cầm quyền và phe đối lập vào sát thời hạn hiến định, giúp tránh một cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn nữa.

Bà Shiroka Pula giành 81 phiếu ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên, cao hơn 1 phiếu so với mức tối thiểu cần thiết tại cơ quan lập pháp gồm 120 ghế.

Cuộc bỏ phiếu kín bắt đầu khi chỉ còn 6 phút trước hạn chót lúc nửa đêm. Nếu không bầu được Tổng thống, Quốc hội Kosovo sẽ phải giải tán, mở đường cho bầu cử sớm.

Bà Shiroka Pula được bầu làm Tổng thống Kosovo. Ảnh: Albeu

Kết quả này đạt được sau khi đảng Vetevendosje của Thủ tướng Albin Kurti và đảng Dân chủ Kosovo (PDK) đối lập thống nhất về việc sửa đổi luật, nhằm hạn chế thẩm quyền của tòa án xét xử tội ác chiến tranh tại La Haye (Hà Lan).

Ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống, Quốc hội thông qua các sửa đổi với 88 phiếu thuận. PDK trước đó yêu cầu hoàn tất việc thông qua văn bản này rồi mới tiến hành bầu Tổng thống.

Tranh luận về sửa đổi luật diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình yêu cầu Quốc hội chấp thuận thay đổi.

Ngày 5-10, cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình. Trước đó, ngày 16-9, tòa án tại La Haye tuyên phạt cựu Tổng thống Hashim Thaci cùng 3 người khác tổng cộng 81 năm tù về tội ác chiến tranh.

Bà Shiroka Pula sinh năm 1953, là Giáo sư kinh tế và hiện đứng đầu Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Kosovo.