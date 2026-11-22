(GLO)- Tàu hàng Nga bị tập kích trên biển Baltic, nghi do Ukraine; Iran tấn công 2 căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain; Mexico bắt giữ trùm ma túy bị FBI truy nã gắt gao nhất... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-11.

Tàu hàng Nga bị tập kích trên biển Baltic, nghi do Ukraine

Máy bay không người lái Ukraine bị nghi ngờ tấn công tàu hàng Nga, khiến phương tiện bốc cháy ở phía đông biển Baltic.

"Chúng tôi đã phát hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu chở hàng Sparta II của Nga ở phía tây đảo Suursaari, trên vùng biển quốc tế ở phía đông vịnh Phần Lan", Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết hôm 21-11.

Tàu chở hàng Sparta II bốc cháy tại vịnh Phần Lan ngày 21-11. Ảnh: Biên phòng Phần Lan

Theo nền tảng theo dõi trừng phạt Opensanctions có trụ sở tại Đức, tàu hàng Sparta II nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và Mỹ vì bị nghi ngờ vận chuyển vũ khí từ Syria sang Nga.

Dữ liệu trên trang theo dõi hàng hải Marine Traffic cho thấy tàu Sparta II rời St. Petersburg vào khoảng 23h ngày 19-11 và đang hướng tới cảng Baltiysk ở vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Thủy thủ đoàn đã sơ tán, tàu thả neo và công tác chữa cháy được triển khai. Biên phòng Phần Lan đã thiết lập vùng hạn chế quanh tàu để đảm bảo an toàn và chưa ghi nhận nguy cơ nào đối với hoạt động hàng hải trong khu vực.

Ukraine chưa bình luận về vụ việc này.

Iran tấn công 2 căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 21-11 cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC đã thực hiện cuộc tấn công hiệp đồng bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các vị trí của Mỹ tại 2 căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain để “đáp trả hành vi gây hấn và những lần xâm phạm liên tiếp không phận Iran”.

Iran phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công 2 căn cứ của Mỹ ở Bahrain. Video: independentpersian/X

IRGC khẳng định cuộc tấn công đã phá hủy các radar trong hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Về phần mình, Lực lượng phòng vệ Bahrain tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một số đợt tấn công đường không từ phía Iran. Những mảnh vỡ trong quá trình đánh chặn đã gây ra thiệt hại về vật chất nhưng không dẫn đến thương vong về người.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain đã kêu gọi người dân di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất sau khi còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực.

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Bahrain, “một cơ sở công nghiệp dân sự đã trở thành mục tiêu bị tấn công, gây ra hỏa hoạn tại hiện trường”. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thông tin về vị trí của địa điểm bị tấn công.

Israel: Ông Eisenkot bất ngờ mời đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đàm phán

Trong một động thái bất ngờ, tối 21-11, ứng viên được chỉ định thành lập Chính phủ mới tại Israel là ông Gadi Eisenkot, Thủ lĩnh phe đối lập, đã mời đảng cánh hữu của Thủ tướng tạm quyền Netanyahu, đàm phán về khả năng thành lập Chính phủ liên minh mới.

Ông Gadi Eisenkot (trái) và ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP

Theo thông báo chính thức do đảng trung dung Yashar của ông Gadi Eisenkot công bố, cuộc đối thoại với đảng Likud của Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu, diễn ra trong ngày 22-11. Thông báo khẳng định bước đi này thể hiện cam kết chân thành trong việc thiết lập một Chính phủ với sự tham gia rộng rãi nhất có thể.

Theo truyền thông Israel, đảng Likud cũng đã đưa ra phản ứng với đề xuất của đảng Yashar, nêu rõ để có thể thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc với khối của ông Eisenkot, phe đối lập cần từ bỏ việc tẩy chay chính trị nhằm vào Thủ tướng Netanyahu cũng như Chính phủ hiện hành.

Ông Eisenkot được Tổng thống Israel Asaac Herzog chỉ định thành lập Chính phủ mới hôm 8-11. Thời hạn công bố thành phần nội các mới của ông Eisenkot là trong đầu tháng sau.

Mexico bắt giữ trùm ma túy bị FBI truy nã gắt gao nhất

Quân đội Mexico vừa bắt giữ Fausto Isidro Meza-Flores, trùm ma túy nằm trong danh sách 10 tội phạm bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã gắt gao nhất.

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết, chiến dịch được thực hiện với sự hỗ trợ của tình báo Mỹ, trong khuôn khổ hợp tác song phương.

Vụ bắt giữ Fausto Isidro Meza Flores được Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) và chính quyền Mexico hoan nghênh như một đòn giáng mạnh vào hoạt động buôn bán fentanyl và bạo lực trong khu vực. Ảnh: revistagente.com

Meza-Flores bị cáo buộc tổ chức tàng trữ, phân phối và đưa số lượng lớn heroin, methamphetamine, cocaine, fentanyl và cần sa vào Mỹ. Nhà chức trách Mỹ từng truy tố người này về các tội danh liên quan đến buôn bán ma túy vào năm 2012, sau đó tiếp tục truy tố về buôn bán ma túy và sở hữu súng vào năm 2019.

Chiến dịch bắt giữ Meza-Flores ngày 20-11 đã dẫn đến những cuộc đụng độ vũ trang giữa quân đội Mexico và các tay súng tại Guasave, thuộc bang Sinaloa, khu vực được xem là trung tâm nông nghiệp quan trọng của Mexico.

Giao tranh khiến người dân hoảng loạn, trong đó có những cổ động viên phải tháo chạy khỏi một trận bóng chày.