(GLO)- Chiến thắng của ứng cử viên Mary Peltola tại bang Alaska giúp đảng Dân chủ giành thêm ghế thứ 9 từ tay đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Kết quả này là thành tích tốt nhất của đảng tại Thượng viện Mỹ kể từ năm 1958, đồng thời tạo thế đa số tại cả hai viện Quốc hội.

Cuộc đua vào Thượng viện tại bang Alaska đã khép lại với chiến thắng thuộc về cựu Hạ nghị sĩ Mary Peltola của đảng Dân chủ trước Thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan Sullivan thuộc đảng Cộng hòa.

Theo kết quả được công bố ngày 18-11, bà Peltola giành 50,12% số phiếu, trong khi ông Sullivan đạt 46%.

Đây là cuộc đua cuối cùng được xác định kết quả trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ năm nay.

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở New York, Mỹ, ngày 3-11-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chiến thắng của bà Peltola giúp đảng Dân chủ hoàn tất việc giành lại 9 ghế do đảng Cộng hòa nắm giữ, qua đó nâng số ghế của khối Dân chủ lên 56, trong khi đảng Cộng hòa có 44 ghế tại Thượng viện khóa mới, dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 1-2027.

Trước đó, đảng Dân chủ đã giành được 8 ghế từ đối thủ, trong đó đáng chú ý là chiến thắng của ứng cử viên Scott Colom tại bang Mississippi trước Thượng nghị sĩ đương nhiệm Cindy Hyde-Smith.

Kết quả này giúp ông Colom trở thành người da màu đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ đại diện bang Mississippi kể từ thời kỳ tái thiết sau nội chiến.

Lần gần nhất đảng Dân chủ đạt mức tăng ít nhất 9 ghế Thượng viện trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là năm 1958, dưới thời Tổng thống Dwight Eisenhower.

Khi đó, đảng này giành 13 ghế từ đảng Cộng hòa và chiến thắng tại 2 ghế Thượng viện mới được thành lập của bang Alaska, nâng tổng số ghế tăng thêm lên 15.

Với kết quả năm 2026, đảng Dân chủ có số ghế tại Thượng viện cao nhất kể từ đầu năm 2011. Trong những ngày cuối của Quốc hội khóa 111, kết thúc ngày 3-1-2011, đảng này từng nắm giữ 58 ghế.

Không chỉ giành ưu thế tại Thượng viện, đảng Dân chủ còn giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, với số ghế tăng thêm 42 tính đến ngày 17-11. Như vậy, từ tháng 1-2027, đảng này sẽ nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Kết quả bầu cử được xem là bước chuyển đáng kể trong tương quan quyền lực tại Washington.

Việc chiếm đa số tại lưỡng viện sẽ tạo điều kiện để đảng Dân chủ gia tăng ảnh hưởng đối với hoạt động lập pháp và giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.