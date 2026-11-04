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Thế giới

Đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện Mỹ: Những bước đi tiếp theo

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, baotintuc, VnE, Reuters)

(GLO)- Chiến thắng tại cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 mở ra cơ hội để đảng Dân chủ gia tăng giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump, thúc đẩy các chính sách giảm chi phí sinh hoạt và ngăn chặn một số chương trình nghị sự của Nhà Trắng.

Theo Reuters, AP và các hãng truyền thông Mỹ, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội, chấm dứt thế đa số của đảng Cộng hòa sau 2 năm ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Kết quả này phản ánh sự bất mãn của cử tri đối với chi phí sinh hoạt tăng cao, chính sách thuế quan và cuộc chiến với Iran.

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Đảng Dân chủ nhiều khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Tăng cường điều tra chính quyền Tổng thống Trump

Sau khi Quốc hội mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1-2027, đảng Dân chủ dự kiến tận dụng quyền kiểm soát các ủy ban để mở rộng hoạt động giám sát chính quyền.

Những nội dung có thể được đưa vào diện điều tra gồm hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump, các mối quan hệ giữa lợi ích doanh nghiệp và quyền lực hành pháp, chính sách nhập cư, việc cắt giảm ngân sách liên bang và cách thức điều hành cuộc chiến với Iran.

Theo APABC News, quyền triệu tập nhân chứng, yêu cầu cung cấp tài liệu và tổ chức điều trần sẽ giúp phe Dân chủ gây sức ép đáng kể lên Nhà Trắng.

Thúc đẩy chương trình nghị sự về kinh tế

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries dự kiến thúc đẩy chương trình lập pháp trong 100 giờ đầu, tập trung vào giảm chi phí sinh hoạt, bảo hiểm y tế, xem xét thuế quan và tìm giải pháp chấm dứt xung đột với Iran.

Tuy nhiên, theo ABC News, nhiều dự luật vẫn khó được thông qua do quy định tại Thượng viện yêu cầu 60 phiếu để kết thúc tranh luận đối với phần lớn sáng kiến lập pháp.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng có quyền phủ quyết các dự luật được Quốc hội thông qua. Nếu muốn vượt qua quyền phủ quyết này, cả 2 viện phải đạt đa số 2/3 số phiếu.

Kiểm soát Thượng viện và tạo sức ép về nhân sự

Việc giành đa số tại Thượng viện giúp đảng Dân chủ có khả năng ngăn chặn hoặc trì hoãn các đề cử nhân sự cấp cao của ông Trump, bao gồm các vị trí trong nội các và hệ thống tư pháp liên bang.

Chiến thắng của đảng Dân chủ không đồng nghĩa với việc có thể đảo ngược toàn bộ chính sách của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, quyền kiểm soát lưỡng viện sẽ khiến 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông trở nên khó khăn hơn, khi Nhà Trắng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, những cuộc điều tra và các cuộc đối đầu lập pháp tại Washington.

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