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Thế giới

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Chi hỗ trợ ứng cử viên tăng gần gấp 8 lần

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TPO, baotintuc, Reuters)

(GLO)- Chi tiêu phối hợp giữa các Ủy ban của 2 đảng Cộng hòa, Dân chủ và ứng cử viên trong quý III/2026 đạt khoảng 192 triệu USD, gần gấp 8 lần so với cùng kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Ngày 21-10, Reuters đưa tin các báo cáo gửi Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ cho thấy đảng Cộng hòa dành khoảng 137 triệu USD cho hoạt động chi phối hợp hỗ trợ ứng cử viên vào Quốc hội trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9. Khoản chi tương ứng của đảng Dân chủ đạt khoảng 55 triệu USD.

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Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử tại Trường Trung học Butler ở Vandalia, bang Ohio, ngày 3-10. Ảnh: Reuters

Sự gia tăng diễn ra sau phán quyết ngày 30-6 của Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ giới hạn đối với hình thức chi tiêu này.

Riêng tháng 9, tổng chi phối hợp của hai đảng đạt 129 triệu USD, khi các ủy ban đảng được tiếp cận mức giá quảng cáo truyền hình và phát thanh ưu đãi vốn dành cho ứng cử viên.

Nguồn lực phục vụ giai đoạn cuối chiến dịch cũng có sự chênh lệch. Cuối tháng 9, 3 Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa còn khoảng 187 triệu USD tiền mặt, trong khi các Ủy ban tương ứng của đảng Dân chủ nắm khoảng 100 triệu USD.

Ở một kênh tài trợ khác, siêu ủy ban hành động chính trị MAGA Inc. hậu thuẫn Tổng thống Donald Trump báo cáo đã chi gần 277 triệu USD kể từ đầu tháng 9.

Số tiền này bao gồm các khoản chuyển cho 2 nhóm liên kết triển khai quảng cáo hỗ trợ ứng cử viên Cộng hòa. Đến ngày 14-10, MAGA Inc. vẫn còn hơn 164 triệu USD tiền mặt.

Việc các nhóm hậu thuẫn ông Trump chờ đến cuối chiến dịch mới tăng cường quảng cáo khiến chi phí mua thời lượng phát sóng cao hơn, có trường hợp vượt 5 lần so với đặt mua sớm.

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ diễn ra ngày 3-11, với toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện được đưa ra bầu.

Đảng Cộng hòa hiện giữ đa số tại cả hai viện, với 218 ghế Hạ viện và 53 ghế Thượng viện. Chi phí sinh hoạt là một trong những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu trong cuộc đua năm nay.

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