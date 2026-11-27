(GLO)- Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thành lập lực lượng đặc nhiệm liên ngành để triệt phá các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Dự luật cũng đề xuất tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực để chống buôn người và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Theo đó, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật H.R. 5490 ngày 18-11-2026. Ngày 19-11, Thượng viện tiếp nhận và chuyển dự luật tới Ủy ban Đối ngoại.

Văn bản tập trung vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành những trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, nơi nạn nhân buôn người bị ép tham gia các vụ lừa đảo nhắm vào người dân Mỹ.

Prince Bank - ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỉ phú Trần Chí. Ảnh: The Chosun Daily

Nếu dự luật được ban hành, Tổng thống Mỹ sẽ có tối đa 30 ngày để thành lập lực lượng đặc nhiệm.

Ngoại trưởng Mỹ hoặc người được chỉ định sẽ đứng đầu lực lượng này, với sự tham gia của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ An ninh nội địa và Bộ Tài chính.

Dự luật cũng đề nghị lực lượng đặc nhiệm tham vấn doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ có chuyên môn phù hợp.

Trong vòng 240 ngày kể từ khi luật được ban hành, lực lượng đặc nhiệm phải trình các ủy ban của Quốc hội chiến lược đóng cửa các trung tâm lừa đảo và ngăn các mạng lưới này mở rộng.

Chiến lược cũng bao gồm các biện pháp bảo vệ nạn nhân buôn người và thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt.

Dự luật yêu cầu báo cáo hằng năm về việc thực hiện chiến lược. Số nạn nhân được giải cứu và số trung tâm lừa đảo giảm so với năm trước là những chỉ số có thể dùng để đánh giá kết quả.

Dự luật cho phép Tổng thống Mỹ phong tỏa tài sản và hạn chế thị thực đối với những người nước ngoài điều hành hoặc hỗ trợ đáng kể cho các đường dây lừa đảo.

Các biện pháp này cũng có thể áp dụng với quan chức nước ngoài cố ý tiếp tay hoặc hưởng lợi từ hoạt động của các trung tâm lừa đảo.

Trước đó, 1 cuộc điều tra của ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ xác định Campuchia và Myanmar là những địa bàn tập trung nhiều trung tâm lừa đảo.

Các mạng lưới được điều tra có liên hệ với những tổ chức tội phạm Trung Quốc và dính líu đến lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền.

Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính, trong năm 2025, người dân nước này chịu thiệt hại ít nhất 18,2 tỷ USD do các đường dây lừa đảo hoạt động từ Đông Nam Á.