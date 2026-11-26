(GLO)- Nổ nhà máy lọc dầu ở Bangkok khiến 3 người bị thương; Nga dự kiến chi 606 tỷ USD cho quốc phòng trong 3 năm tới; Anh yêu cầu 100.000 quân nhân dự bị sẵn sàng nhận lệnh; Nga và Ukraine chuẩn bị trao đổi khoảng 1.000 tù nhân là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nổ nhà máy lọc dầu ở Bangkok, 3 người bị thương

Vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Bangchak, thuộc quận Phra Khanong, phía Đông Bangkok, Thái Lan, chiều 26-11 khiến ít nhất 3 người bị thương, hai khu dân cư lân cận phải sơ tán.

Hiện trường vụ nổ lớn ở kho dầu Bangchak. Ảnh: KHAOSOD/TTO

Theo thông tin từ Bangchak, đám cháy bùng phát tại nhà máy khoảng 14 giờ 45 phút, sau đó xảy ra vụ nổ. Công ty đã đình chỉ toàn bộ dây chuyền sản xuất, triển khai các biện pháp kiểm soát sự cố và ngắt nguồn điện vào lúc 15 giờ 15 phút.

Nhân chứng tại hiện trường ghi nhận một quả cầu lửa lớn, tiếp đó là cột khói đen dày đặc bốc cao. Lực lượng cứu hộ và các cơ quan chức năng nhanh chóng được huy động xử lý sự cố, điều tra nguyên nhân. Tình hình sau đó đã được khống chế.

Chính quyền Bangkok phát cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân tránh các tuyến đường gần nhà máy, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm và nhường đường cho phương tiện cứu hộ.

Nhà máy Bangchak được xây dựng hơn 60 năm trước, khi khu vực xung quanh còn thưa dân. Quá trình đô thị hóa khiến cơ sở này hiện nằm giữa các khu dân cư đông đúc. Tháng 7-2012, nhà máy từng xảy ra vụ nổ gây hỏa hoạn lớn, buộc chính phủ Thái Lan đình chỉ hoạt động ít nhất 30 ngày để điều tra.

Nga dự kiến chi 606 tỷ USD cho quốc phòng trong 3 năm

Hạ viện Nga ngày 24-11 thông qua dự thảo ngân sách giai đoạn 2027-2029, trong đó tổng chi quốc phòng dự kiến khoảng 606 tỷ USD, mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tiêm kích Su-57 trong buổi bàn giao cho không quân Nga ngày 19-11. Ảnh: OAK/VNE

Riêng năm 2027, Nga dự kiến phân bổ khoảng 208,4 tỷ USD cho quốc phòng, chiếm 35,2% tổng chi ngân sách. Các lĩnh vực khác gồm chính sách xã hội khoảng 81 tỷ USD, giáo dục 21 tỷ USD và y tế 22 tỷ USD.

Tổng chi quân sự trong 3 năm tới cao hơn khoảng 121 tỷ USD so với giai đoạn 3 năm trước đó. Hạ viện Nga cho biết ngân sách đã bố trí đủ nguồn lực đáp ứng nhu cầu an ninh, quốc phòng, đồng thời hỗ trợ xã hội cho quân nhân tham gia chiến dịch tại Ukraine và thân nhân của họ.

Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện. Nếu được phê chuẩn, văn kiện sẽ trình Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.

Năm 2026, Nga ước tính chi khoảng 184 tỷ USD cho quốc phòng. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng Mỹ năm nay vượt 1.000 tỷ USD và dự kiến tăng lên 1.500 tỷ USD vào năm 2027; Trung Quốc ước tính chi khoảng 277 tỷ USD trong năm nay.

Anh yêu cầu 100.000 quân nhân dự bị sẵn sàng nhận lệnh

Bộ Quốc phòng Anh đã gửi thư tới khoảng 100.000 quân nhân dự bị chiến lược, yêu cầu cập nhật thông tin liên lạc, nghề nghiệp và kỹ năng, đồng thời sẵn sàng nhận lệnh triệu tập trong trường hợp cần thiết.

Thiết giáp Anh diễu binh trên đường cao tốc ở Ba Lan hồi tháng 8. Ảnh: AFP/VNE

Theo báo Telegraph và Times, đây là lần đầu tiên những bức thư như vậy được gửi đi kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Các thư do tư lệnh không quân, hải quân và lục quân Anh ký. Những cựu quân nhân này cũng được mời tình nguyện tham gia huấn luyện, diễn tập, trong đó có cuộc diễn tập Steadfast Defender của NATO vào mùa xuân năm sau.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết đây là bước đi nhằm tăng cường khả năng chuẩn bị và răn đe, góp phần giảm nguy cơ xảy ra xung đột. Một nguồn tin quân đội khẳng định chưa có kế hoạch huy động lực lượng dự bị đột ngột, nhưng việc xác định danh tính, nơi ở và kỹ năng của họ là cần thiết.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Anh xem xét tăng cường năng lực phòng thủ theo Điều 3 của NATO. Lục quân nước này hiện có chưa đến 73.000 quân nhân tại ngũ, quy mô nhỏ nhất kể từ đầu thế kỷ 19.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cảnh báo nước này cần sẵn sàng cho chiến tranh trong vòng 1.000 ngày và có khả năng cùng đồng minh chiến đấu, giành chiến thắng.

Nga và Ukraine chuẩn bị trao đổi khoảng 1.000 tù nhân

Phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Nga và Ukraine dự kiến tiến hành cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022, có thể diễn ra trước kỳ nghỉ lễ.

Người dân chờ đón người thân được trả tự do tại một bệnh viện ở miền bắc Ukraine. Ảnh: Xinhua/VNN

Theo ông Kushner, cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi hồi đầu tháng này tập trung vào khả năng tổ chức trao đổi tù nhân vì mục đích nhân đạo. Hàng nghìn người được kỳ vọng có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình.

Phái viên Mỹ cũng cho biết Washington đạt tiến triển trong việc thúc đẩy Nga cởi mở hơn với hình thức đàm phán đa phương. Ông khẳng định các đối tác châu Âu và Ukraine sẽ tham gia mọi quyết định trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không đưa ra quyết định nếu thiếu sự đồng thuận của hai bên.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov ngày 25-11 cho biết cuộc trao đổi có thể bắt đầu vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Theo ông, khoảng 1.000 tù nhân dự kiến được trao đổi qua nhiều giai đoạn.