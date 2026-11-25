(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Donald Trump phát thông điệp mới về chiến dịch quân sự nhằm vào Iran; Saudi Arabia không kích cảng Hodeidah, Houthi đe dọa các cảng dọc Biển Đỏ; đảng Dân chủ giành 259 ghế tại Hạ viện Mỹ; Hàn Quốc và LHQ thành lập nhóm công tác về gìn giữ hòa bình...

Tổng thống Donald Trump: Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cấp ngân sách đến hết tháng 1

Trả lời phỏng vấn New York Post ngày 24-11, ông Trump nhận định việc đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội Mỹ vào đầu năm tới có thể làm thay đổi đáng kể chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Ông cho biết Mỹ về cơ bản đã có đủ ngân sách cho hoạt động này đến cuối tháng 1, đồng thời bày tỏ hy vọng đảng Dân chủ không thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột một cách vội vàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Post/Dân Trí

Về mục tiêu của Washington, Tổng thống Trump khẳng định ưu tiên hàng đầu là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh thay đổi chế độ tại Tehran chưa bao giờ là tiêu chí của ông. Ông cũng thừa nhận mục tiêu của Mỹ có những khác biệt so với Israel.

Mỹ phối hợp với Israel triển khai chiến dịch không kích Iran từ cuối tháng 2, với tuyên bố nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Hai bên từng đạt biên bản ghi nhớ tạm dừng xung đột vào tháng 6, nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ. Hiện tiến trình hòa đàm tiếp tục bế tắc, trong khi các vụ tập kích đáp trả vẫn diễn ra.

Trong tháng này, ông Trump tuyên bố cuộc chiến về cơ bản đã kết thúc, song Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran và có kế hoạch mở rộng sức ép sang các tuyến biên giới trên bộ, tuyến thương mại qua biển Caspi.

Phía Iran tuyên bố sẵn sàng phá vỡ vòng phong tỏa và đáp trả mạnh mẽ nếu Washington nối lại chiến dịch tấn công, đồng thời vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao với điều kiện Mỹ đáp ứng 7 yêu cầu, trong đó có chấm dứt giao tranh, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, bồi thường chiến tranh và giải phóng tài sản bị đóng băng.

Saudi Arabia không kích cảng Hodeidah, Houthi đe dọa các cảng dọc Biển Đỏ

Căng thẳng giữa lực lượng Houthi tại Yemen và Saudi Arabia tiếp tục leo thang sau khi liên quân do Riyadh dẫn đầu ngày 25-11 thông báo không kích các mục tiêu tại cảng Hodeidah. Đáp lại, Houthi cảnh báo sẽ tấn công cảng Jeddah và các cảng khác của Saudi Arabia dọc Biển Đỏ nếu các cuộc tấn công tiếp diễn.

1. Hiện trường cuộc không kích của Saudi Arabia xuống Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo của liên quân, chiến dịch không kích nhằm vào năng lực tác chiến của Houthi tại cảng Hodeidah. Trước đó, lực lượng này đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực cảng.

Hodeidah là cửa ngõ quan trọng tiếp nhận lương thực, hàng hóa thiết yếu và viện trợ nhân đạo cho khu vực miền Bắc Yemen do Houthi kiểm soát.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố các cảng của Saudi Arabia dọc Biển Đỏ sẽ trở thành mục tiêu nếu Riyadh tiếp tục đe dọa Hodeidah. Lực lượng này đồng thời kêu gọi người lao động, cư dân lân cận sơ tán và yêu cầu các công ty vận tải biển đưa tàu rời khỏi những cảng nói trên.

Diễn biến xảy ra sau vụ thiết bị bay không người lái của Houthi đánh trúng một tòa tháp cao tầng tại thủ đô Riyadh ngày 24-11, khiến ít nhất 11 người bị thương. Đây là lần thứ hai tòa nhà bị tấn công trong chưa đầy một tuần. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ những hành động nhằm vào dân thường và cơ sở dân sự.

Trên thực địa tại Yemen, Houthi tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự, tiến đến khu vực cách thành phố Aden khoảng 60 km. Quân đội Yemen cho biết đã thiết lập các tuyến phòng thủ ở phía Bắc và phía Tây thành phố nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng này.

Giao tranh tái diễn từ tháng 7 đã khiến tình hình nhân đạo tại Yemen thêm nghiêm trọng, hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, cơ sở dầu mỏ và mục tiêu tại Saudi Arabia cũng gây gián đoạn hàng không, buộc nước này hoãn hoặc hủy một số sự kiện quốc tế lớn.

Đảng Dân chủ giành 259 ghế tại Hạ viện Mỹ, mức cao nhất kể từ năm 1992

Đảng Dân chủ đã nâng tổng số ghế tại Hạ viện Mỹ lên 259 sau chiến thắng của ứng cử viên Victoria Broderick trước nghị sĩ đương nhiệm Scott DesJarlais thuộc đảng Cộng hòa tại Địa hạt 4, bang Tennessee. Đây là số ghế cao nhất của đảng này tại Hạ viện kể từ cuộc bầu cử năm 1992.

Tòa nhà quốc hội Mỹ ở Washington ngày 1-9. Ảnh: Reuters/VNE

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả công bố ngày 24-11 cho thấy bà Broderick giành chiến thắng với cách biệt chưa đến 400 phiếu trong tổng số khoảng 196.000 phiếu bầu. Đây là kết quả đáng chú ý tại địa hạt vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng tại địa hạt này với cách biệt 24 điểm phần trăm, trong khi ông DesJarlais đánh bại bà Broderick với cách biệt khoảng 43 điểm.

Đáng chú ý, chiến dịch tranh cử của bà Broderick chỉ chi hơn 90.000 USD, thấp hơn nhiều so với khoảng 508.000 USD của đối thủ. Với kết quả này, bà trở thành nghị sĩ Dân chủ duy nhất trong đoàn đại diện bang Tennessee gồm 9 thành viên tại Hạ viện Mỹ.

Tính đến ngày 24-11, đảng Dân chủ giành 259 ghế, đảng Cộng hòa có 173 ghế. Kết quả 3 ghế còn lại, gồm 1 ghế tại Minnesota và 2 ghế tại Louisiana, dự kiến được xác định qua các vòng bầu cử tiếp theo trong tháng 12.

Từ tháng 1-2027, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, tạo điều kiện thúc đẩy chương trình nghị sự về kinh tế, chi phí sinh hoạt và tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, đảng Cộng hòa sẽ trở thành phe thiểu số tại cả hai viện trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Hàn Quốc và Liên hợp quốc lập nhóm công tác về gìn giữ hòa bình

Hàn Quốc và Liên hợp quốc (LHQ) nhất trí thành lập nhóm công tác chung nhằm phối hợp rút Đơn vị Dongmyeong khỏi Liban trong năm 2027, đồng thời tìm kiếm các phương thức để Seoul tiếp tục đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế sau khi kết thúc nhiệm vụ tại quốc gia Trung Đông này.

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với lính thủy đánh bộ Mỹ tại cảng Pohang (Hàn Quốc). Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thỏa thuận được đưa ra trong các cuộc gặp ngày 23-11 tại New York (Mỹ) giữa Điều phối viên đa phương toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Wook Jin với Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Mohamed Khaled Khiari và Phó Tổng Thư ký phụ trách hỗ trợ hoạt động Atul Khare.

Nhóm công tác chung sẽ phối hợp bảo đảm quá trình rút Đơn vị Dongmyeong diễn ra an toàn, có trật tự, đồng thời xác định những lĩnh vực Hàn Quốc có thể tiếp tục hỗ trợ các phái bộ LHQ.

Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, nhiệm vụ của Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) kết thúc ngày 31-12-2026. Quá trình rút lực lượng sẽ được triển khai trong năm 2027 và Đơn vị Dongmyeong dự kiến hoàn tất việc rút quân vào cuối năm này.

Tại các cuộc gặp, ông Chang Wook Jin khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình, tập trung vào những lĩnh vực LHQ có nhu cầu. Phía LHQ đánh giá cao đóng góp của Seoul trong công nghệ, đào tạo và mong muốn Hàn Quốc tiếp tục xem xét cử cảnh sát, sĩ quan tham mưu tham gia các phái bộ.

Hai bên cũng trao đổi khả năng mở rộng hỗ trợ thông qua nâng cao năng lực, hỗ trợ vận hành các phái bộ, bên cạnh hình thức triển khai binh sĩ trực tiếp.

Hàn Quốc bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ từ năm 1993, đến nay đã triển khai tổng cộng hơn 22.000 lượt nhân sự tham gia các nhiệm vụ quốc tế. Đơn vị Dongmyeong được cử đến Liban từ năm 2007, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực miền Nam nước này.