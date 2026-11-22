(GLO)- Thống đốc bang Washington (Mỹ) Bob Ferguson lên án việc các đặc vụ Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) che mặt bắt giữ 2 hành khách tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, khiến chuyến bay đi Los Angeles khởi hành muộn gần 3 giờ.

Vụ bắt giữ diễn ra vào khoảng 8 giờ sáng 21-11 (giờ địa phương), khi hành khách đang lên chuyến bay của Alaska Airlines.

Video do những người có mặt ghi lại cho thấy các đặc vụ mặc thường phục, che mặt, khống chế người ngay trên lối đi nối nhà ga với máy bay, giữa lúc nhiều hành khách vẫn có mặt tại đây.

Đặc vụ ICE áp giải người phụ nữ ở sân bay quốc tế Seattle-Tacoma. Ảnh: X/GovBobFerguson

Tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Ferguson chỉ trích việc các đặc vụ che mặt và không xưng danh khi bắt người. Thống đốc cho biết đang tìm hiểu cách họ tiếp cận cầu dẫn và cho rằng việc che mặt có thể vi phạm quy định của bang.

Ông đã đề nghị Alaska Airlines lên tiếng yêu cầu ICE dừng hoạt động tại sân bay, cho biết sẽ đưa ra đề nghị tương tự với các hãng khác khai thác chuyến bay tại Seattle-Tacoma.

ICE cho biết mục tiêu ban đầu của chiến dịch là bắt Ricardo Larrondo Mendoza, công dân Mexico mà cơ quan này xác định đã lưu trú tại Mỹ quá thời hạn thị thực.

Theo ICE, trong lúc các đặc vụ bắt ông Mendoza, 1 hành khách tên là Sofia Hernandez Mejia đã hắt cà phê nóng về phía họ.

ICE cho biết bà Mejia cũng là công dân Mexico lưu trú quá hạn thị thực và đã bị bắt. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết bà sẽ bị truy tố về cáo buộc hành hung nhân viên thực thi pháp luật liên bang.

Cảng Seattle, đơn vị quản lý sân bay, cho biết không tham gia vụ bắt giữ và đang làm việc với Bộ An ninh Nội địa Mỹ để xác định liệu các đặc vụ có vi phạm những quy trình mà hai bên đã thống nhất hay không.

Alaska Airlines cũng cho biết hãng không nhận được thông báo trước và đang phối hợp với cơ quan quản lý sân bay để làm rõ vụ việc.

Chuyến bay có giờ khởi hành dự kiến là 8 giờ 10 phút, nhưng đã phải hoãn đến 11 giờ cùng ngày.