(GLO)- Cầu Crimea nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea tiếp tục bị tấn công lần thứ ba trong vòng 1 tuần, khiến hoạt động đường sắt qua công trình này phải tạm dừng.

Ngày 19-11, hãng tin Reuters đưa tin, Bộ Giao thông Nga thông báo đoạn đường sắt qua cầu Crimea (còn gọi là cầu Kerch) tạm thời ngừng hoạt động sau 1 cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm.

Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cũng xác nhận cây cầu tiếp tục trở thành mục tiêu tập kích. Đây là lần thứ ba công trình này bị tấn công trong vòng 1 tuần.

Cầu Crimea, còn gọi là cầu Eo biển Kerch, trong ảnh chụp từ vệ tinh ngày 22-6-2026. Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 16-11, UAV Ukraine tấn công cầu Kerch, khiến giao thông phải tạm ngừng. Nga đánh giá thiệt hại không đáng kể và cho biết 1 làn đường bộ đã được mở lại sau khoảng 17 giờ, trong khi hoạt động đường sắt vẫn diễn ra bình thường.

Đến ngày 17-11, cây cầu tiếp tục bị tập kích bằng UAV và tên lửa. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố phá hủy 1 vòm kim loại cùng nhịp cầu đường bộ bên dưới.

Hình ảnh và video được Reuters xác minh cho thấy phần giữa của tuyến đường bộ bị sập xuống Eo biển Kerch, tạo khoảng trống lớn trên công trình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này thực hiện chiến dịch tấn công ngày 17-11, đồng thời mô tả đây là hoạt động được chuẩn bị trong nhiều tuần, nhằm đáp trả các cuộc tập kích của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine.

Cầu Crimea dài khoảng 19 km, bắc qua Eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga. Công trình được khánh thành năm 2018, sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa và hậu cần quân sự của Nga tại khu vực.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, cây cầu nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công.

Tháng 10-2022, 1 vụ nổ xe tải trên cầu khiến 4 người thiệt mạng và làm gián đoạn giao thông trong nhiều tháng. Tháng 7-2023, công trình tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị không người lái trên biển.

Vụ tập kích mới nhất diễn ra trước cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc ngày 19-11.