(GLO)- Tổng thống Mỹ: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine bằng ngoại giao; EU duyệt thêm 1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine; Saudi Arabia tấn công cảng Hodeidah, nhắm vào đường dây buôn lậu vũ khí Houthi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-11.

Tổng thống Mỹ: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine bằng ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20-11 cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những cuộc thảo luận “rất tốt đẹp” về vấn đề Ukraine trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20-11. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: “Ông ấy đã bày tỏ rõ ràng mong muốn chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bằng biện pháp ngoại giao. Tôi cũng đã nói chuyện với các đại diện của chúng tôi, họ đang làm rất tốt. Tuy nhiên, đây là một công việc khó khăn, thực sự là một nhiệm vụ đầy thách thức”.

Ông Trump một lần nữa cho rằng một trong những nguyên nhân khiến xung đột Ukraine không dễ dàng giải quyết là mối quan hệ căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Ukraine.

Ông cho biết thêm, hiện tại, ông chưa muốn bàn tới các bảo đảm an ninh cho Ukraine khi chưa đạt được thỏa thuận.

EU duyệt thêm 1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 20-11, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1 tỷ Euro dành cho Ukraine, dự kiến hoàn tất bàn giao vào cuối năm 2027.

Nguồn ngân sách này nhằm mua sắm chung các trang thiết bị sát thương và phi sát thương cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không, đạn dược, thiết bị tác chiến điện tử, hệ thống radar cùng chất nổ.

Tổng thống Ukraine tham dự cuộc họp của Liên minh tự nguyện về Ukraine tại Berlin, Đức. Ảnh: AFP

Khoản viện trợ này nằm trong khuôn khổ Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF), hiện thực hóa thỏa thuận chính trị đạt được hồi tháng 9 nhằm huy động tổng cộng 6,6 tỷ euro hỗ trợ Ukraine sau khi các nước thành viên phá vỡ thế bế tắc do sự ngăn cản trước đó của Hungary.

Đại diện Cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU, bà Kaja Kallas, khẳng định quyết định trên là lời đáp trả trực tiếp trước leo thang căng thẳng xung đột ở Ukraine.

Cũng trong ngày 20-11, Ủy ban châu Âu đã giải ngân khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô lên tới gần 7,9 tỷ euro cho Ukraine. Đây là đợt thanh toán đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay thuộc chương trình Cơ chế Ukraine.

Saudi Arabia tấn công cảng Hodeidah, nhắm vào đường dây buôn lậu vũ khí Houthi

Ngày 20-11, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành một cuộc tấn công vào cảng Hodeidah của Yemen. Liên quân cho biết mục tiêu của đợt tấn công này là các hoạt động buôn lậu vũ khí của lực lượng Houthi.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực cảng Hodeidah. Ảnh: SPA

Các cuộc không kích diễn ra sau khi liên quân cảnh báo và yêu cầu dân thường và công nhân rời khỏi khu vực. Đây là một trong chuỗi các đợt tấn công nhắm vào những khu vực do phiến quân kiểm soát tại Yemen, nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa liên tiếp nhắm vào Saudi Arabia.

Người phát ngôn của liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, cho biết các cuộc tấn công nhắm vào năng lực tác chiến tại cảng Hodeidah, vốn được sử dụng cho các hoạt động buôn lậu và vận chuyển vũ khí cũng như tên lửa đạn đạo.

Ông cho hay chiến dịch vẫn tiếp diễn nhằm phá hủy các mục tiêu quân sự và năng lực tên lửa đạn đạo tại các tỉnh Sanaa, Saada và Taiz. Theo ông, đây là chiến dịch đặc biệt nhằm vô hiệu hóa các nguồn đe dọa được dùng để tấn công dân thường tại Yemen và Saudi Arabia.

Ngay sau các cuộc tấn công tại Hodeidah, ông thông báo rằng hệ thống phòng không của Saudi Arabia đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía vùng Jazan.

Israel dồn dập không kích Gaza, nhiều người thiệt mạng

Israel hôm 20-11 đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tại Gaza và miền Nam Lebanon, gây nhiều thương vong tại Gaza và thiệt hại tại miền Nam Lebanon.

Các tòa nhà bị phá hủy ở Gaza, nhìn từ phía biên giới thuộc Israel. Ảnh: Reuters

Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, 4 người Palestine đã thiệt mạng cùng một số người khác bị thương, sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Al-Bureij thuộc trung tâm Gaza.

Trong khi 2 người Palestine khác thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại trại tị nạn Nuseirat và tại khu vực Deir Al-Balah. Nâng tổng số người Palestine thiệt mạng trong ngày hôm qua lên 6 người.