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Thế giới

Cháy cơ sở kinh doanh kết hợp lưu trú ở Phuket (Thái Lan), 11 người chết

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, The Nation, Thai PBS)

(GLO)- Vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà kinh doanh, cho thuê xe máy kết hợp lưu trú ở khu Patong, đảo Phuket (Thái Lan), rạng sáng 16-11 khiến 11 người tử vong. Khói dày đặc bao phủ công trình nhiều tầng, cản trở quá trình thoát hiểm và khiến nhiều người mắc kẹt.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 3 giờ 20 phút ngày 16-11 tại một cơ sở kinh doanh xe máy trên đường Phang Muang Sai Kor, khu Patong, huyện Kathu, phía Tây đảo Phuket.

Tòa nhà có cửa hàng bán, cho thuê xe máy ở tầng dưới và các khu vực lưu trú phía trên.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh: The Nation

Các nhân chứng cho biết, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm công trình rồi lan sang những tòa nhà liền kề.

Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ địa phương được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy, tìm kiếm người mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Cảnh sát xác nhận vụ việc khiến 11 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Trong số những người bị thương có 15 công dân Thái Lan và một người Myanmar. Không có khách du lịch trong số người tử vong hoặc bị thương.

Phó Thị trưởng Patong Sanakorn Keesin cho biết tầng trệt cơ sở có hơn 100 xe máy, trong khi các tầng trên được sử dụng làm nơi lưu trú.

Xăng, dầu, lốp cao su và các chi tiết bằng nhựa trên xe máy được cho là khiến lửa lan nhanh, đồng thời tạo ra lượng khói dày đặc.

Phần lớn nạn nhân được cho là tử vong do ngạt khói. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, 1 thi thể được tìm thấy tại tầng 3, trong khi 10 người còn lại được phát hiện ở tầng 5.

Khói bao phủ các lối đi khiến những người bên trong gặp khó khăn khi tìm đường thoát hiểm.

Một số người tìm cách di chuyển lên các tầng cao hơn để tránh lửa nhưng không thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Đám cháy cũng ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh xung quanh. Đánh giá ban đầu cho thấy 5 khu nhà thương mại bị hư hại cùng nhiều xe máy.

Các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và đánh giá thiệt hại.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện tại cột điện gần tòa nhà, khiến tia lửa bén vào các vật liệu dễ cháy.

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