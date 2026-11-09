Trung Quốc điều tra vụ cháy chung cư khiến 14 người chết

(GLO)- Vụ hỏa hoạn tại khu căn hộ Howard Johnson, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, khiến 14 người tử vong và 25 người đang điều trị. Trong số các nạn nhân bị thương, 9 người ở tình trạng nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Ngày 9-11, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng trong vụ cháy tại khu căn hộ quốc tế Howard Johnson, thuộc quận Nghênh Trạch, thành phố Thái Nguyên, đã tăng lên 14 người.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CCTV

Hỏa hoạn xảy ra lúc 16 giờ 59 phút ngày 8-11 tại công trình cao tầng nằm trên đường Liễu Hạng Nam. Theo Reuters, đây là tòa nhà dân cư cao 40 tầng ở khu vực trung tâm thành phố.

Lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy vào khoảng 19 giờ cùng ngày. Công tác tìm kiếm, cứu nạn kết thúc lúc 20 giờ 30 phút.

Trong quá trình ứng cứu, 38 người được đưa đến bệnh viện. Thống kê ban đầu vào tối 8-11 ghi nhận 5 người tử vong. Đến ngày 9-11, số người thiệt mạng tăng lên 14.

Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn từ cơ quan chức năng cho hay, hiện còn 25 người đang được điều trị tại bệnh viện, gồm 16 người có tình trạng tương đối ổn định và 9 người bị thương nặng.

Chính quyền địa phương đã triển khai công tác khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.