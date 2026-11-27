(GLO)- Séc bác bỏ đề xuất gắn ngân sách EU với viện trợ cho Ukraine; Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi thi thể quân nhân; Nhà máy lọc dầu Saudi Arabia bị tấn công gây chết người, liên quân cảnh báo đáp trả... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-11.

Séc bác bỏ đề xuất gắn ngân sách EU với viện trợ cho Ukraine

Ngày 26-11, Thủ tướng Séc Andrej Babiš kiên quyết phản đối việc gắn đàm phán ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU) với gói viện trợ tài chính cho Ukraine.

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp kéo dài hai ngày của EU tại Brussels, Thủ tướng Babiš khẳng định Séc cần tập trung nguồn vốn để hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc, xây dựng bệnh viện và thu hẹp khoảng cách mức sống trong khối.

Thủ tướng Séc Andrej Babiš. Ảnh: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Séc, gói hỗ trợ cho Ukraine phải được đàm phán độc lập với khung ngân sách 7 năm tiếp theo của EU (bắt đầu từ năm 2028).

Trước đó một tuần, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2027, bao gồm tối đa 25 tỷ euro viện trợ quân sự và 20 tỷ euro hỗ trợ ngân sách. Khoản này bổ sung cho gói vay 90 tỷ euro giai đoạn 2026–2027 đã được phê duyệt.

Đáp lại, Thủ tướng Séc đặt dấu hỏi về tính khả thi của việc cam kết tài chính dài hạn khi thiếu lộ trình kết thúc xung đột rõ ràng. Ông cũng nhắc lại việc phương Tây đã chi hàng trăm tỷ euro kể từ khi xung đột nổ ra và yêu cầu một kế hoạch cụ thể về thời điểm cũng như mục tiêu đàm phán hòa bình.

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi thi thể quân nhân

Ukraine thông báo Nga đã bàn giao cho nước này 250 thi thể quân nhân và nhận lại 22 tử sĩ.

"Các điều tra viên và chuyên gia sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để xác định danh tính những người được đưa về" - Cơ quan Điều phối Xử lý tù binh chiến tranh của Ukraine thông báo hôm 26-11.

Các chuyên gia làm việc trong quá trình hồi hương thi thể binh sĩ Ukraine. Ảnh: AFP

Nghị sĩ Nga Shamsail Saraliev, người tham gia các hoạt động trao đổi, cho biết nước này đã nhận lại thi thể của 22 người được cho là binh sĩ Nga. Theo phía Ukraine, một nửa số thi thể được tìm thấy gần các làng Redkodub, Shandryholove và Novosselivka ở tỉnh Donetsk.

Trao đổi tù binh, thi thể binh sĩ là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi mà Nga và Ukraine còn duy trì trong xung đột. Đợt trao đổi gần nhất diễn ra hôm 22-10, khi Ukraine tiếp nhận 252 thi thể mà Nga cho là thuộc về các quân nhân Ukraine và Moscow nhận về 25 tử sĩ.

Theo thông báo từ hai phía, từ đầu năm tới nay Ukraine đã nhận hơn 5.500 thi thể binh sĩ, Nga tiếp nhận hơn 300 tử sĩ.

Nhà máy lọc dầu Saudi Arabia bị tấn công gây chết người, liên quân cảnh báo đáp trả

Theo hãng thông tấn Qatar (QNA) ngày 26-11, Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết một vật thể bay đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Jazan, gây hỏa hoạn và buộc cơ sở này phải tạm dừng một phần hoạt động.

Vụ tấn công khiến một công nhân mang quốc tịch Nepal thiệt mạng và một số công nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị thương.

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại của kho chứa dầu tại nhà máy lọc dầu Jazan, ngày 25-11-2026. Ảnh: almayadeen

Bộ Năng lượng Saudi Arabia không xác định bên thực hiện vụ tấn công cũng như loại vũ khí được sử dụng. Tuy nhiên, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cáo buộc lực lượng Houthi tại Yemen đứng sau vụ việc.

Người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki al-Maliki, cảnh báo những hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự sẽ vấp phải sự đáp trả quân sự kiên quyết.

Sau đó, liên quân thông báo đã phá hủy một bệ phóng của lực lượng Houthi tại tỉnh Hodeidah (miền Tây Yemen) mà liên quân cáo buộc đã được sử dụng trong vụ tấn công nhà máy lọc dầu Jazan.

Israel dọa di dời 1 triệu người Gaza nếu Hamas không giải giáp

Ngày 26-11, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ lâm thời Israel tuyên bố quân đội nước này có thể mở chiến dịch mới nhằm buộc Hamas giải giáp, đồng thời di dời một triệu người Palestine ở Gaza.

Ông Katz đưa ra cảnh báo trên mạng xã hội X, cho biết các thủ lĩnh Hamas và những người tham gia cuộc tấn công ngày 7-10-2023 vào Israel vẫn đang bị truy lùng. Cuộc tấn công của Hamas là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến sự Gaza kéo dài hơn ba năm qua.

Người dân di chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel tại Gaza City ngày 26-11. Ảnh: AFP

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, có hiệu lực từ tháng 10-2025, quân đội Israel được phép duy trì hiện diện tại 53% diện tích Gaza.

Tuy nhiên, ông Katz ngày 26-11 tuyên bố quân đội Israel đã phá hủy và kiểm soát 70% lãnh thổ Gaza. Ông cho rằng quyền kiểm soát của Hamas tại 30% diện tích còn lại chỉ mang tính hình thức.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Hamas phải lựa chọn giữa việc tự nguyện giao nộp vũ khí hoặc đối mặt với chiến dịch quân sự mới, nếu không Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ buộc họ giải giáp trong khuôn khổ chiến dịch Gideon’s Chariots II, bao gồm việc sơ tán thêm một triệu cư dân Gaza về phía Nam.