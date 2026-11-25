(GLO)- Hai phạm nhân tại bang Georgia (Mỹ) bị cáo buộc dùng điện thoại do thiết bị bay không người lái (UAV) tuồn vào nhà tù để giả danh cảnh sát gọi điện, khiến hơn 100 người mất gần 1 triệu USD.

Ngày 24-11, Văn phòng Công tố liên bang khu vực Bắc Texas cho biết, Jamarius Micah Walker, Tyrone Gates III và Akeem Weeks bị truy tố về các tội danh lừa đảo qua phương tiện viễn thông và rửa tiền.

Bên ngoài nhà tù bang Washington ở thị trấn Davisboro. Ảnh: GPB

Theo cáo trạng, Walker và Gates thực hiện các cuộc gọi từ nhà tù bang Valdosta, bang Georgia. Weeks bị cáo buộc tham gia khi còn ở trại cải huấn Wheeler, sau đó tiếp tục hoạt động tại Georgia và Bắc Carolina, sau khi được tha tù có giám sát vào tháng 10-2025.

Các công tố viên cáo buộc, từ tháng 4-2024 đến tháng 7-2026, nhóm này cùng những người khác đã thực hiện hàng trăm cuộc gọi nhắm vào người dân trên khắp nước Mỹ.

Người gọi tự xưng là nhân viên cơ quan thực thi pháp luật, thông báo với nạn nhân rằng họ đã vắng mặt khi được triệu tập và sẽ bị bắt nếu không nộp phạt ngay.

Để tạo lòng tin, nhóm này bị cáo buộc giả mạo số điện thoại của cơ quan chức năng và gửi lệnh bắt giả. Khoản tiền mà nạn nhân tưởng là tiền phạt được chuyển qua các máy giao dịch tiền mã hóa.

Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo qua phương tiện viễn thông hoặc rửa tiền, nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Weeks còn bị truy tố về hành vi thực hiện giao dịch bằng tài sản do phạm tội mà có, với mức án tối đa 10 năm tù cho tội danh này.

Walker và Gates hiện bị giam tại Georgia, còn Weeks bị giam tại Texas trong một vụ án khác.

Bộ Tư pháp Mỹ công bố vụ án trong đợt trấn áp các đường dây lừa đảo trên toàn quốc.

Theo cơ quan này, việc dùng điện thoại được tuồn lậu để giả danh lực lượng thực thi pháp luật và đòi tiền phạt đã diễn ra nhiều năm tại các nhà tù ở Georgia.

Trước đó, cơ quan điều tra cho biết UAV là 1 trong những phương tiện được sử dụng để đưa điện thoại trái phép vào các trại giam ở bang này.