(GLO)- Ngày 22-11, Iran công bố 623 trẻ em thiệt mạng trong các cuộc xung đột gần đây với Mỹ và Israel. Trong số các nạn nhân có học sinh tại thành phố Minab, nơi 1 trường tiểu học trúng không kích ngày 28-2.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề phụ nữ và gia đình Zahra Behrouz-Azar công bố số liệu trên tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân.

Khói bốc lên sau các vụ oanh tạc của lực lượng Mỹ - Israel nhằm vào Tehran (Iran) ngày 28-2-202.6 Ảnh: ANI

Bà cho biết trong số trẻ em thiệt mạng có học sinh của hai trường ở Minab, miền Nam Iran. Nhiều em sống sót nhưng bị thương nặng, trong đó có những trường hợp phải cắt cụt chi, bị gãy xương hoặc bỏng trên diện rộng.

Trước đó, ngày 21-11, Đài truyền hình Al Jazeera đưa tin, Iran ghi nhận 428 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng trong 2 đợt giao tranh, trong đó có 45 em thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6-2025 và ít nhất 383 em thiệt mạng trong chiến dịch quân sự bắt đầu ngày 28-2.

Ngày 28-1, trường tiểu học Shajareh Tayyebeh tại Minab, tỉnh Hormozgan, trúng bom trong giờ học, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự đầu tiên nhằm vào Iran.

Báo cáo được Phái bộ điều tra độc lập của Liên hợp quốc về Iran công bố tháng 9 dẫn số liệu do công tố viên Minab công bố ngày 9-4 cho thấy, vụ tấn công trường này khiến 156 người thiệt mạng, trong đó có 120 học sinh.

Trước đó, Mỹ cho biết đang điều tra vụ việc và khẳng định lực lượng nước này không nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Cũng trong ngày 22-11, Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề pháp lý Majid Ansari cho biết Tehran đang theo đuổi các thủ tục pháp lý tại Mỹ và 4 nước châu Âu, liên quan đến vụ không kích trường học ở Minab và vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.