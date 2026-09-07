Mỹ điều tra khả năng bom chệch mục tiêu, trúng tiệc cưới ở Iran

(GLO)- Lầu Năm Góc đang điều tra vụ không kích khiến 5 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương tại một ngôi nhà ở miền Nam Iran, trong đó có khả năng một quả bom của Mỹ đã không đánh trúng mục tiêu được xác định trước.

Vụ việc xảy ra ngày 1-9 tại Kuhestak, thị trấn ven biển thuộc tỉnh Hormozgan. Ngôi nhà bị trúng bom khi gia đình đang chuẩn bị cho một đám cưới. Theo các nguồn tin, cô dâu và chú rể chưa có mặt tại địa điểm vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Đánh giá ban đầu của phía Mỹ cho thấy, 1 quả bom trong số vũ khí được sử dụng trong cuộc không kích có thể đã đi chệch mục tiêu. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ việc.

Các mảnh vỡ ngổn ngang quanh ngôi nhà sau vụ tấn công. Ảnh: REUTERS

Theo thông tin được công bố, máy bay của Hải quân Mỹ đã sử dụng 6 quả bom nhằm vào một cơ sở thông tin liên lạc nằm gần khu dân cư, trong đó 5 quả được cho là đã rơi trong khu vực mục tiêu, trong khi 1 quả có khả năng đi lệch hướng và rơi xuống ngôi nhà cách đó khoảng 135 m.

Một số khả năng khác cũng đang được xem xét, trong đó có giả thuyết tên lửa phòng không của Iran bị chệch hướng hoặc vũ khí đánh chặn gặp sự cố.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích hình ảnh hiện trường nhận định, mức độ phá hủy tại ngôi nhà phù hợp hơn với một vụ vũ khí đánh trúng trực tiếp.

Các chuyên gia cho rằng, một số dấu vết tại hiện trường có thể liên quan tới loại vũ khí do Mỹ sản xuất. Đây có thể là bom lượn dẫn đường JSOW, nhưng chưa thể xác minh độc lập toàn bộ các mảnh vỡ được công bố có xuất phát từ chính vụ nổ này.

Theo các chuyên gia, vũ khí dẫn đường chính xác vẫn có thể chệch mục tiêu do nhiều nguyên nhân, trong đó có sai sót về thông tin mục tiêu, yếu tố con người hoặc trục trặc kỹ thuật. Việc xác định nguyên nhân cụ thể vẫn cần chờ kết quả điều tra.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Washington đang xem xét vụ việc, đồng thời nhấn mạnh dân thường không phải mục tiêu của chiến dịch quân sự.