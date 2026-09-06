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Thế giới

Iran xác nhận phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu chiến Mỹ

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, Reuters, AP)

(GLO)- Một nghị sĩ cấp cao Iran xác nhận Tehran đã sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào các tàu chiến Mỹ, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Washington đã tấn công ba tàu chở dầu của Iran để đáp trả.

Al Jazeera ngày 5-9 đưa tin, ông Hassan Ghashghavi, nghị sĩ kiêm người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, xác nhận Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các tàu chiến Mỹ.

Ông Ghashghavi tuyên bố Tehran đang trong một "cuộc chiến sinh tử" với Washington, đồng thời cho rằng các hành động quân sự của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế.

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Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22-9-2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Phát biểu của nghị sĩ Iran được đưa ra, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo, nhằm vào 2 tàu chiến Mỹ đang hoạt động trong khu vực.

Reuters dẫn thông tin từ CENTCOM cho biết, 2 tàu chiến Mỹ gồm 1 tàu sân bay và 1 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Các tàu này đã tránh được nhiều cuộc tấn công và không có quân nhân Mỹ bị thương.

Sau vụ việc, lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu chở dầu thô của Iran.

CENTCOM tuyên bố, 2 tàu chở dầu, gồm M/T Downy ngoài khơi đảo Kharg và M/T Stark 1 gần Jask, bị vô hiệu hóa vĩnh viễn, trong khi tàu chở dầu không chở hàng M/T Kylo, còn được gọi là Noxen, bị phá hủy tại Vịnh Oman sau khi thủy thủ đoàn được yêu cầu rời tàu.

Phía Mỹ cho rằng, các tàu này thuộc một mạng lưới vận chuyển dầu ngầm cung cấp tài chính cho IRGC và các lực lượng liên quan.

Hải quân IRGC cũng cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh hơn nhằm vào tàu quân sự Mỹ, nếu Washington tiếp tục can thiệp vào hoạt động vận chuyển của Iran và duy trì phong tỏa đường biển đối với nước này.

Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin 1 tàu chở dầu gần đảo Kharg bị trúng bốn tên lửa được cho là của Mỹ.

Các cuộc tấn công mới đánh dấu diễn biến leo thang trong xung đột Mỹ-Iran, khi hoạt động quân sự tiếp tục lan sang các phương tiện hàng hải tại khu vực Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz.

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