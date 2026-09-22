Tây Ban Nha thu giữ gần 2,1 tấn cocaine trên thuyền buồm ngoài khơi Galicia

(GLO)- Cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã thu giữ gần 2.100 kg cocaine trên 1 thuyền buồm ở Đại Tây Dương, cách bờ biển Galicia khoảng 644 km, đồng thời bắt giữ 5 người trong chiến dịch triệt phá mạng lưới cung cấp tàu cho các tổ chức tội phạm ở Đông Âu và khu vực Balkan.

Chiến dịch do Cơ quan Giám sát Hải quan (thuộc Cơ quan Thuế Tây Ban Nha - AEAT) phối hợp với Hải quan Pháp thực hiện, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phòng, chống ma túy Mỹ (DEA), Cơ quan Phòng, chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) và Trung tâm phân tích và tác chiến hàng hải về ma túy (MAOC-N).

Trực thăng của AEAT cất cánh từ một sân bay ở Galicia, Tây Ban Nha. Ảnh: Wikimedia Commons

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 2 tại Girona, sau khi cơ quan chức năng nhận được thông tin về 1 thuyền buồm mang cờ Ba Lan có khả năng liên quan một hoạt động vận chuyển ma túy tại khu vực biên giới Tây Ban Nha - Pháp.

Con tàu được phát hiện tại cảng Roses, tỉnh Girona, vào tháng 6. Ngày 11-7, thuyền rời cảng nhưng không kích hoạt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), vốn được yêu cầu sử dụng trong hành trình trên biển.

Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng xác định được vị trí con tàu trên Đại Tây Dương.

Rạng sáng 14-9, tàu chuyên dụng Petrel I của Cơ quan Giám sát Hải quan Tây Ban Nha tiếp cận và kiểm tra thuyền buồm.

Lực lượng chức năng phát hiện 70 kiện cocaine, với tổng trọng lượng gần 2,1 tấn được cất giấu tại nhiều vị trí trên tàu.

Bốn thành viên thủy thủ đoàn mang quốc tịch Argentina, Uruguay, Colombia và Albania cũng bị bắt giữ.

Vụ án đang được Tòa án quốc gia Tây Ban Nha thụ lý. Các nghi phạm sẽ bị điều tra về các cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức, buôn lậu và tội phạm về sức khỏe cộng đồng.