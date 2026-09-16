Ít nhất 60 thợ mỏ tử vong sau vụ sập mỏ vàng ở Sudan

(GLO)- Ít nhất 60 thợ mỏ thiệt mạng và nhiều người khác được cho là còn mắc kẹt sau vụ sập mỏ vàng Al-Zaraa gần thị trấn El-Nahud, bang Tây Kordofan, Sudan.

Theo các nguồn tin, các hầm khai thác vàng tại mỏ Al-Zaraa bị sập liên tiếp, khiến nhiều người bị vùi lấp.

Đến sáng 16-9, ít nhất 60 thi thể đã được đưa ra khỏi khu vực mỏ. Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do vẫn còn người mất tích dưới lòng đất.

Công nhân đập đá tại một mỏ vàng gần Abu Delelq thuộc bang Gadarif (Sudan) Ảnh: Reuters

Một số thợ mỏ sống sót đã tham gia tìm kiếm suốt đêm cùng các đồng nghiệp. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thiếu máy móc hạng nặng để di chuyển đất đá. Những người tham gia cứu hộ chủ yếu phải sử dụng các dụng cụ thô sơ vốn được dùng trong hoạt động khai thác vàng.

Theo thông tin từ những người làm việc tại khu vực này, các hầm khai thác được đào khá gần nhau, nên khi một hầm bị sập có thể kéo theo các hầm lân cận. Điều này được cho là đã khiến phạm vi sập lan rộng tại mỏ Al-Zaraa.

Tây Kordofan hiện nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), trong bối cảnh lực lượng này đang giao tranh với quân đội Sudan.

Sudan là một trong những nước sản xuất vàng lớn tại châu Phi, nhưng phần lớn sản lượng được khai thác bằng phương thức thủ công trong điều kiện tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhiều vụ tai nạn sập mỏ gây chết người từng xảy ra tại nước này trong những năm gần đây. Năm 2023, một vụ sập mỏ đã làm 14 thợ mỏ thiệt mạng, trong khi một vụ khác vào năm 2021 khiến 38 người tử vong.

Tháng 7-2026, ít nhất 15 người thiệt mạng trong vụ sập một phần mỏ vàng đã ngừng hoạt động tại khu vực Wadi Halfa, miền Bắc Sudan.