Tin thế giới sáng 11-9: Houthi chiếm cảng chiến lược ở Biển Đỏ, đe dọa thị trường năng lượng

(GLO)- Houthi chiếm cảng chiến lược ở Biển Đỏ, đe dọa thị trường năng lượng; Cháy tàu khiến 25 người chết ở Thanh Đảo, Chủ tịch Trung Quốc ra chỉ đạo; Nga bác đề xuất đình chiến trên không với Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-9.

Houthi chiếm cảng chiến lược ở Biển Đỏ, đe dọa thị trường năng lượng

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 10-9 cho biết lực lượng Houthi ở Yemen đã chiếm thành phố chiến lược al-Makha (Mocha) bên bờ Biển Đỏ và đang tiến về phía eo biển Bab al-Mandeb.

Vị trí của Cảng al-Makha bên bờ Biển Đỏ. Ảnh: thenationalnews

Các nguồn tin cho biết việc kiểm soát khu vực này sẽ củng cố vị thế của Houthi ở phía Yemen của eo biển Bab al-Mandeb, có khả năng cắt đứt các tuyến tiếp tế của chính phủ và khiến các lực lượng thân Ả rập Xê út mất đi một trung tâm hậu cần quan trọng.

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận chưa xác nhận việc Mocha bị chiếm. Tuy nhiên, ngày 10-9, Trung tướng Tareq Saleh, người có lực lượng kiểm soát thành phố này, cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng của mình “tổ chức lại đội ngũ và thiết lập một trung tâm chỉ huy thay thế tại một địa điểm an toàn”.

Các chiến binh Houthi xuất hiện ở Sanaa, Yemen, ngày 10-9-2026. Ảnh: AP

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát bờ Biển Đỏ của Yemen có những tác động vượt xa phạm vi quốc gia này. Eo biển Bab al-Mandeb nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, đồng thời là tuyến đường vận chuyển khoảng 10% thương mại hàng hải toàn cầu.

Tầm quan trọng của eo biển Bab al-Mandeb đối với các thị trường năng lượng đã tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran bùng nổ vào ngày 28-2 và eo biển Hormuz rơi vào tình trạng bị phong tỏa trên thực tế.

Cháy tàu khiến 25 người chết ở Thanh Đảo, Chủ tịch Trung Quốc ra chỉ đạo

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo điều tra nguyên nhân và ngăn ngừa các sự cố tương tự, sau vụ cháy tàu hàng tại xưởng đóng tàu ở tỉnh Sơn Đông làm 25 người thiệt mạng.

Tàu hàng bốc cháy tại xưởng đóng tàu ở Thanh Đảo hôm 10-9 Ảnh: AFP

Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố, vụ hỏa hoạn bùng lên vào khoảng 11 giờ 15 ngày 10-9 khi con tàu đang được bảo dưỡng tại Công ty TNHH Đóng tàu Thanh Đảo Bắc Hải thuộc Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC).

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo hỗ trợ những người bị ảnh hưởng; xác định nhanh chóng nguyên nhân vụ hỏa hoạn và truy cứu trách nhiệm những bên liên quan.

Bên cạnh đó, ông Tập yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn, rà soát kỹ lưỡng và khắc phục triệt để các nguy cơ cháy nổ, đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Nga bác đề xuất đình chiến trên không với Ukraine

Điện Kremlin đã thẳng thừng bác bỏ các đề xuất do Mỹ bảo trợ về việc tạm dừng các cuộc không kích giữa Ukraine và Nga.

"Hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ cuộc thảo luận thực chất nào như vậy (về đề xuất ngừng bắn vào hạ tầng năng lượng)", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào ngày 10-9.

Các máy bay MiG-29 của Ukraine. Ảnh: Getty

Ông Peskov nói thêm, các đề xuất của Nga về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine đã rõ ràng và không thay đổi trong suốt hai năm qua.

"Họ không đề xuất một giải pháp lâu dài hay hoàn toàn phù hợp với lợi ích của chúng tôi, mà chỉ đưa ra một lệnh đình chiến tạm thời đối với lĩnh vực vốn là gót chân Achilles của họ”, ông nói.

Những bình luận này đồng nghĩa Nga bác bỏ đề xuất mới nhất của Mỹ và Ukraine về một lệnh đình chiến trên không được đưa ra trong chuyến thăm mới đây của các đặc phái viên hòa bình Mỹ tới Moscow và Kiev.

Kiev đã liên tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện dọc theo chiến tuyến hiện tại, coi đó là bước đi đầu tiên hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Moscow tuyên bố chỉ ủng hộ các biện pháp hòa bình lâu dài.

Mỹ tiếp tục siết chặt quy định đối với visa H-1B

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-9 đề xuất loại bỏ thời gian ân hạn 60 ngày hiện cho phép một số lao động nước ngoài, trong đó có người giữ visa H-1B, được ở lại Mỹ để tìm chủ lao động bảo lãnh mới sau khi mất việc.

Mỹ đề xuất loại bỏ thời gian ân hạn 60 ngày đối với lao động nước ngoài. Ảnh minh họa

Theo thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đăng trên Công báo Liên bang ngày 10-9, những người giữ visa lao động tạm thời H-1B và một số loại visa khác sẽ phải rời khỏi Mỹ ngay khi hợp đồng lao động kết thúc, thay vì được ở lại tối đa 60 ngày như hiện nay.

Đề xuất này có thể tác động đáng kể tới các công ty công nghệ và tư vấn lớn của Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài có tay nghề cao, đặc biệt từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng các doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể gặp một số gián đoạn, song các vị trí này có thể được giao cho người lao động Mỹ. Trong một số trường hợp, người lao động nước ngoài đã rời Mỹ có thể nộp đơn xin trở lại nếu chủ lao động tiếp tục bảo lãnh.