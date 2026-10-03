Tin thế giới sáng 3-10: Nga 4 lần tập kích cầu huyết mạch bắc qua sông Dnipro ở Kiev

(GLO)- Nga 4 lần tập kích cầu huyết mạch bắc qua sông Dnipro ở Kiev; Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông; Thủ tướng Israel: Cơ phó Flydubai định làm rơi máy bay cùng toàn bộ khách... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-10.

Nga 4 lần tập kích cầu huyết mạch bắc qua sông Dnipro ở Kiev

UAV Nga 4 lần tập kích cầu Phía Nam ở Kiev trong hai ngày, gây hư hại một số hạng mục và làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông giữa hai bờ sông Dnipro.

UAV đánh trúng cầu Phía Nam ở Kiev, ngày 2-10-2026. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết: Vụ tấn công mới nhất xảy ra vào khoảng 17h40 giờ địa phương, khi cầu vẫn đang bị đóng cửa sau một đợt tập kích trước đó vào buổi sáng. Khói đen xuất hiện tại khu vực cây cầu, trong khi mức độ thiệt hại sau đòn đánh mới nhất chưa được xác định đầy đủ.

Giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng sau vụ UAV tấn công cầu Phía Nam ở Kiev, ngày 2-10-2026. Ảnh: Reuters

Trong các đợt tập kích ngày 1 và 2-10, UAV Nga đã đánh trúng hoặc phát nổ gần các trụ cầu. Theo giới chức Kiev, mặt đường, một phần trụ cầu, lan can và kết cấu bê tông bảo vệ tuyến tàu điện ngầm đã bị hư hại.

Sau một số đợt tập kích đầu tiên, kết quả kiểm tra sơ bộ chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đối với kết cấu chính, song các cuộc tấn công tiếp diễn buộc giới chức phải đình chỉ giao thông qua cầu.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-10 cũng tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một cây cầu đường bộ và đường sắt bắc qua sông Dnipro tại Kiev, đồng thời cho rằng công trình này được sử dụng để vận chuyển vật tư quân sự cho các lực lượng Ukraine ở khu vực Donbass.

Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Thông báo từ quân đội Hàn Quốc cho biết: Triều Tiên ngày 3-10 đã phóng một vật thể bay chưa xác định về phía vùng biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên phóng thử tên lửa. Ảnh: KCNA

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), quân đội nước này đã phát hiện vụ phóng, song chưa công bố thêm các thông tin chi tiết liên quan đến loại vật thể được phóng, quỹ đạo bay hay những thông số kỹ thuật khác.

Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ 13 ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía Đông hôm 20-9.

Các vụ phóng của Triều Tiên tiếp tục thu hút sự chú ý của giới quan sát, trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đây đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm và phát triển vũ khí. Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí chiến đấu mới.

Thủ tướng Israel: Cơ phó Flydubai định làm rơi máy bay cùng toàn bộ khách

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2-10 cảnh báo: Israel sẽ bắt bất kỳ thế lực nào đứng sau vụ cơ phó tìm cách khống chế máy bay của hãng hàng không Flydubai phải “trả giá đắt".

Hành khách lên máy bay của hãng FlyDubai tại sân bay Ben Gurion ở Lod, gần Tel Aviv (Israel) vào ngày 30-9. Ảnh: Reuters

"Khi thời gian qua, bức tranh đang dần trở nên rõ ràng hơn: Kẻ tấn công đã bị nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Hắn đã định làm rơi máy bay cùng toàn bộ hành khách trên khoang”, ông Netanyahu cho biết.

Trước đó, ông Netanyahu nhận định cơ phó người Oman có dấu hiệu đã trải qua quá trình "tẩy não" theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Israel cấm các phi công bay đến Israel nếu họ đến từ những quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel (như Oman). Theo Thủ tướng Netanyahu, cơ phó của Flydubai dường như đã lách lỗ hổng trong quy định hàng không của Israel.

Mặc dù cuộc điều tra về vụ việc đang tiếp diễn và chưa xác định được động cơ rõ ràng, nhưng cho đến nay, Israel vẫn tin cơ phó là kẻ tấn công hành động đơn độc.

Nigeria: Phiến quân Hồi giáo sát hại ít nhất 18 dân làng vô tội

Ít nhất 18 dân làng đã bị các tay súng Hồi giáo liên kết với phong trào Boko Haram sát hại khi vào khu vực rừng cây bụi tại bang Borno, Đông Bắc Nigeria, để kiếm củi.

Người dân tại trại tị nạn Asanga ở gần Diffa, Niger, sau khi phải rời bỏ nhà cửa tránh các cuộc tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn tin an ninh ngày 2-10 xác nhận vụ tấn công xảy ra hôm 1-10 tại khu vực chính quyền địa phương Marte - một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc nổi loạn kéo dài 17 năm qua ở Đông Bắc Nigeria.

18 thi thể đã được tìm thấy sau khi các tay súng phục kích nhóm dân làng. Một số người khác vẫn mất tích sau vụ tấn công.

Một sỹ quan cấp cao của quân đội Nigeria cho biết lực lượng an ninh đã tiến hành chiến dịch truy quét trong khu vực và đang truy đuổi các đối tượng tấn công.

Những cuộc tấn công của các nhóm phiến quân trong nhiều năm qua đã khiến hàng chục nghìn người Nigeria thiệt mạng và hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa.