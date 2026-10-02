Australia siết thị thực du học, ngăn chuyển trường để kéo dài lưu trú

(GLO)- Ngày 2-10, Australia bắt đầu áp dụng các quy định mới về thị thực du học, nhằm hạn chế tình trạng liên tục chuyển đổi khóa học và thị thực tạm trú để kéo dài thời gian ở lại nước này.

Theo Bộ Nội vụ Australia, phần lớn người giữ thị thực tạm trú thuộc diện bị điều chỉnh phải ở ngoài Australia khi nộp hồ sơ xin thị thực du học và khi được cấp thị thực.

Sinh viên Đại học New South Wales. Ảnh: Lê Đạt/TTXVN

Sinh viên đang học tại nước này chỉ được xin thị thực du học tiếp theo trong nước nếu đáp ứng điều kiện ngoại lệ, như hoàn thành khóa học chính để học lên trình độ cao hơn, học tiến sĩ, học phổ thông hoặc bị gián đoạn chương trình do cơ sở đào tạo không thực hiện được nghĩa vụ cung cấp khóa học.

Những thay đổi này không ảnh hưởng đến thị thực du học hiện còn hiệu lực.

Quy định về người thân đi cùng cũng được siết chặt. Các nhóm ngoại lệ gồm nghiên cứu sinh tiến sĩ, sinh viên được Chính phủ Australia hoặc chính phủ nước ngoài tài trợ, công dân các nước Thái Bình Dương và các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Người thân đủ điều kiện phải nộp hồ sơ cùng thời điểm với sinh viên, thay vì xin sang sau theo cơ chế bổ sung người đi cùng.

Từ ngày 2-10-2026 đến ngày 30-6-2027, thời gian hạn chế chuyển cơ sở đào tạo đối với sinh viên ngoài bậc phổ thông tăng từ 6 lên 12 tháng, kể từ khi bắt đầu khóa học chính.

Học sinh phổ thông tiếp tục áp dụng thời hạn 6 tháng. Các trường hợp đặc biệt hoặc cơ sở đào tạo, khóa học không còn được đăng ký hoạt động vẫn được xem xét chuyển trường.

Từ ngày 1-7-2027, sinh viên muốn chuyển cơ sở đào tạo phải được cấp thị thực theo diện chuyển trường trước khi học tại nơi mới, trong khi ngày hết hạn thị thực giữ nguyên.

Việc chuyển chỉ được phép sang chương trình cùng hoặc cao hơn về trình độ. Australia cũng không cho phép sinh viên chuyển từ giáo dục đại học sang giáo dục nghề nghiệp khi đang ở nước này.

Bên cạnh đó, chính phủ đề xuất ngăn đại lý di trú hỗ trợ những hồ sơ mà họ biết hoặc đáng lẽ phải biết là thiếu cơ sở thực tế hay pháp lý hợp lý, đồng thời tham vấn biện pháp xử lý hành vi tương tự của luật sư di trú.

Hồ sơ thị thực du học nộp trước ngày 2-10-2026, kể cả hồ sơ có người thân đi cùng, tiếp tục được xét theo quy định tại thời điểm nộp.