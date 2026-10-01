Tin thế giới tối 1-10: Mỹ không mời một số đồng minh châu Âu họp về tương lai NATO

(GLO)- Mỹ không mời một số đồng minh châu Âu dự họp về tương lai NATO; Hàn Quốc tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Triều Tiên; Trung Quốc bắt hơn 170 nghi phạm trong đường dây chuyển tiền phi pháp; Israel điều tra vụ cơ phó flydubai bị cáo buộc định chiếm quyền kiểm soát máy bay.

Mỹ không mời một số đồng minh châu Âu họp về tương lai NATO

Theo TASS, Lầu Năm Góc không mời một số quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Pháp và các nước Baltic, tham dự cuộc họp của nhóm công tác gồm các thành viên NATO để thảo luận về tương lai của liên minh.

Logo và tên viết tắt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảnh: NATO

Một số nhà ngoại giao bày tỏ lo ngại cách tổ chức này có thể cho thấy Mỹ đang phân nhóm các đồng minh trong NATO, từ đó tác động đến cách thức hoạt động của liên minh thời gian tới.

Một quan chức thuộc nước đồng minh không được mời cho biết các nước này đang cố gắng tìm hiểu tiêu chí lựa chọn thành viên tham dự cũng như mục đích của các cuộc họp, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được nhiều thông tin.

Việc một số đồng minh châu Âu không được mời diễn ra trong bối cảnh các thành viên NATO tiếp tục thảo luận về định hướng của liên minh và vai trò của châu Âu trong an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Hàn Quốc tìm cách giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên

Ngày 1-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cam kết tiếp tục tìm kiếm các biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc lần thứ 78 ở Gyeryongdae, tỉnh Chungcheong Nam, ông Lee Jae Myung cho rằng những vấn đề trong quan hệ liên Triều rất phức tạp, song Seoul sẽ kiên trì tháo gỡ từng vấn đề để giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh hòa bình và thịnh vượng phải do người dân Hàn Quốc tạo dựng, đồng thời kêu gọi Triều Tiên cùng tham gia con đường khôi phục lòng tin và nối lại đối thoại.

Thông điệp được đưa ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) vi phạm thỏa thuận đình chiến sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong khi đó, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc Bình Nhưỡng liên quan vụ việc.

Trung Quốc bắt hơn 170 nghi phạm trong đường dây chuyển tiền phi pháp

Bộ Công an Trung Quốc cho biết cảnh sát Đại lục và Hong Kong đã triệt phá một đường dây chuyển tiền phi pháp hoạt động tại Quảng Đông và Hong Kong, bắt giữ hơn 170 nghi phạm và phong tỏa, thu giữ lượng lớn tài sản.

Nhân viên ngân hàng kiểm đồng Nhân dân tệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Chiến dịch phối hợp được triển khai từ tháng 5. Cảnh sát Đại lục phong tỏa hơn 15 triệu NDT, trong khi cảnh sát Hong Kong thu giữ tài sản trị giá khoảng 170 triệu HKD.

Vụ án bắt đầu được điều tra từ tháng 9-2025 sau khi cảnh sát Hong Kong phát hiện các giao dịch chuyển tiền bất thường giữa Hong Kong và Đại lục. Điều tra cho thấy nhóm này lập các công ty “vỏ bọc” và xây dựng các kênh chuyển tiền bất hợp pháp giữa hai bên.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, đường dây sử dụng nhiều phương thức như thanh toán đối ứng, giao dịch khống, buôn lậu tiền mặt và vàng, giao dịch tiền ảo để chuyển tiền phục vụ các hoạt động cờ bạc và lừa đảo.

Điều tra vụ cơ phó flydubai bị cáo buộc tìm cách chiếm quyền điều khiển máy bay

Cơ phó người Oman của hãng hàng không flydubai bị cáo buộc dùng hung khí tấn công cơ trưởng nhằm giành quyền kiểm soát buồng lái trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv sáng 30-9.

Yaniv Hayoun (áo trắng), hành khách người Israel đã tham gia khống chế cơ phó chuyến bay flydubai, được chào đón khi tới cổng sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel, ngày 30-9. Ảnh: AP

Theo thông tin được cung cấp, cơ phó bị hành khách khống chế khi đang tìm cách chiếm quyền điều khiển máy bay. Sau đó, hai phi công dự phòng hỗ trợ đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk của Saudi Arabia.

Một phi công flydubai cho biết cơ phó này mới làm việc tại hãng khoảng 8 tháng và có những hành vi mà người này cho là bất thường. Tuy nhiên, danh tính, động cơ và tôn giáo của nghi phạm chưa được công bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết giới chức nước này đang xem xét vụ việc như một vụ tấn công khủng bố. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay nghi phạm đang bị giới chức Saudi Arabia thẩm vấn và có thể được dẫn độ về UAE để tiếp tục điều tra.

Israel cũng đang làm rõ việc cơ phó người Oman được phân công trên chuyến bay đến Tel Aviv. Flydubai đã ngừng các chuyến bay đến và đi Israel trong thời gian chờ điều tra.

Thông tin ban đầu cho rằng nghi phạm sử dụng dao gấp, trong khi Thủ tướng Netanyahu nói người này có thể đã sử dụng rìu thoát hiểm được trang bị trên máy bay để tấn