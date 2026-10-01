Bảo vệ buồng lái khi nguy cơ đến từ chính phi công

(GLO)- Cửa buồng lái gia cố giúp ngăn xâm nhập trái phép, nhưng khi nguy cơ xuất phát từ người bên trong, an toàn chuyến bay còn phụ thuộc vào quy trình tổ bay, sàng lọc an ninh và giám sát sức khỏe phi công.

Ngày 30-9, chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv phải chuyển hướng, hạ cánh tại Tabuk (Saudi Arabia) sau sự cố trong buồng lái.

Israel cáo buộc cơ phó tấn công cơ trưởng và tìm cách làm máy bay rơi. Theo thông tin được Israel cung cấp, cơ trưởng bị thương đã mở được cửa để hành khách và thành viên tổ bay vào can thiệp.

Ảnh minh họa: Caleb Woods/Unplash

Sau các vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ, cửa buồng lái được tăng cường bảo vệ. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), tiêu chuẩn cửa gia cố bao gồm khả năng chống xâm nhập bằng vũ lực và chống sự xuyên phá của đạn.

Quy định của FAA cũng yêu cầu khóa cửa khi máy bay hoạt động, trừ trường hợp cần mở cho người có thẩm quyền theo quy trình được phê duyệt.

Tuy nhiên, thảm kịch Germanwings ngày 24-3-2015 cho thấy giới hạn của biện pháp này. Khi đó, máy bay Airbus A320 rơi tại vùng núi Alps ở Pháp, khiến toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo kết luận của Cơ quan Điều tra và Phân tích an toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA), cơ phó đã chủ ý điều chỉnh hệ thống lái tự động để máy bay hạ độ cao khi ở một mình trong buồng lái.

Người này khóa cửa, không đáp lại yêu cầu vào bên trong. Cửa chống xâm nhập khiến những người bên ngoài không thể can thiệp trước khi máy bay đâm xuống địa hình.

Sau vụ tai nạn, nhiều hãng hàng không áp dụng quy trình duy trì hai người có thẩm quyền trong buồng lái.

Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đưa ra khuyến nghị này năm 2015, sau đó chuyển sang cách tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro năm 2016.

Trong bản tin an toàn ngày 18-5-2026, EASA khôi phục khuyến nghị có ít nhất 2 người có thẩm quyền trong buồng lái khi bay, trong đó ít nhất 1 phi công ở vị trí điều khiển.

Biện pháp còn nhằm hạn chế nguy cơ mất kiểm soát khi phi công ở lại một mình đột ngột mất khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Việc phòng ngừa cũng được thực hiện từ khâu đánh giá sức khỏe. Năm 2018, Liên minh châu Âu (EU) thông qua các yêu cầu đánh giá tâm lý phi công trước khi thực hiện nhiệm vụ bay.

Sau sự cố Flydubai, Israel thông báo tăng cường xác minh danh tính và kiểm tra an ninh đối với phi công bay vào nước này.