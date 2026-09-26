Tin thế giới tối 26-9: Ông Trump gọi eo biển Hormuz là “eo biển Trump” giữa lúc căng thẳng với Iran

(GLO)- Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, trong khi EU thông qua gói viện trợ quân sự 6,6 tỷ euro cho Ukraine và Bill Gates cảnh báo những rủi ro nghiêm trọng từ AI là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Tổng thống Iran: Tehran không muốn tiếp tục giao tranh

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran không muốn tiếp tục cuộc xung đột hiện nay và cho rằng việc chấm dứt giao tranh phụ thuộc vào lựa chọn của Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ngày 23-9. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng ngày 24-9, ông Pezeshkian nhấn mạnh nếu các vấn đề có thể được giải quyết bằng đối thoại thì không nên sử dụng bạo lực. Theo ông, Iran sẵn sàng đạt một thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ luật pháp quốc tế để chấm dứt xung đột.

Ông cho rằng cuộc chiến mà Mỹ "áp đặt lên Iran" bắt nguồn từ những hành động khiêu khích của Israel. Tổng thống Iran đồng thời khẳng định Tehran không quan tâm việc giao tranh kết thúc trước hay sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã thảo luận với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner thông qua các bên trung gian bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, song chưa đạt đột phá.

Ngày 16-9, Iran gửi Mỹ đề xuất mới về một thỏa thuận nhằm chấm dứt đối đầu. Tehran cho biết có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa cảng biển Iran.

Xung đột Mỹ - Iran đã kéo dài gần 7 tháng. Trong khi Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt, Iran tuyên bố đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó trong hai năm.

Ông Trump gọi eo biển Hormuz là "eo biển Trump"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng hình ảnh bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ "eo biển Trump", chỉ vài giờ sau thông tin Washington bác đề xuất mới của Iran về việc chấm dứt giao tranh.

Ông Trump đăng hình ảnh eo biển Hormuz với dòng chữ "eo biển Trump". Ảnh: TRUTH SOCIA

Theo nội dung được cung cấp, ngày 26-9, ông Trump đăng hình ảnh trên nền tảng Truth Social. Đây là động thái công khai đầu tiên của Tổng thống Mỹ sau khi Iran đưa ra đề xuất mới.

Khoảng 30 phút trước bài đăng, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã bác đề xuất của Tehran về việc ngừng giao tranh trong 7 ngày và mở lại eo biển Hormuz.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin này. Trong khi đó, Iran đang chờ phản hồi chính thức từ Washington.

Theo Wall Street Journal, hai bên vẫn duy trì đối thoại qua các kênh trung gian về những vấn đề trọng yếu, trong đó có chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Mỹ đã thông báo với Iran và các bên trung gian rằng ông Trump không có ý định dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải.

Bill Gates cảnh báo AI có thể gây thảm họa nếu bị lợi dụng

Tỷ phú Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu rơi vào tay các đối tượng có ý đồ xấu.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Meet the Press" của NBC News ngày 25-9, nhà đồng sáng lập Microsoft cho rằng AI đủ mạnh để tạo ra những sự kiện có thể khiến "1 tỷ người thiệt mạng".

Tỉ phú Bill Gates cảnh báo AI có khả năng xóa sổ nhân loại. Ảnh: MONEY TIMES

Ông Gates cho rằng các chính phủ không nên chỉ trông chờ vào việc các công ty công nghệ tự giám sát, đồng thời kêu gọi Washington ban hành các quy định quản lý sự phát triển của AI.

Cảnh báo được đưa ra sau khi một số lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, trong đó có Sam Altman của OpenAI và Dario Amodei của Anthropic, tiếp tục kêu gọi chính phủ tăng cường kiểm soát AI.

Trước đó, ông Gates từng cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu sử dụng công cụ AI mã nguồn mở để chế tạo vũ khí sinh học. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới xây dựng cơ chế giám sát toàn cầu đối với những rủi ro từ AI.

EU nhất trí giải ngân 6,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận chính trị về việc giải ngân 6,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, qua đó mở đường khôi phục một chương trình bị đình trệ từ năm 2023.

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận được thống nhất ngày 25-9 tại cuộc họp Ủy ban Chính trị và An ninh EU ở Brussels. Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đánh giá đây là "tin tốt đối với Ukraine".

Khoản tiền thuộc Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF), nhằm hoàn trả một phần chi phí vũ khí, đạn dược mà các nước thành viên cung cấp cho Ukraine và hỗ trợ những hoạt động liên quan.

Trong tổng số 6,6 tỷ euro, khoảng 4,7 tỷ euro sẽ được hoàn trả cho các nước thành viên, 1 tỷ euro dành cho mua sắm chung trang thiết bị quân sự và 900 triệu euro hỗ trợ hoạt động của phái bộ EU huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine.

Khoản tiền chưa thể giải ngân ngay do EU còn phải hoàn tất các thủ tục và văn bản pháp lý cần thiết.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang thiếu khoảng 27 tỷ USD trong ngân sách quốc phòng và cần giải quyết vấn đề trong tháng 10 và 11 để bảo đảm nguồn lực cho sản xuất UAV và tên lửa trong những tháng đầu năm 2027.