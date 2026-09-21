Tin thế giới sáng 21-9: Ukraine tập kích Moscow lớn chưa từng có

(GLO)- Ukraine tập kích Moscow lớn chưa từng có; Đảng cầm quyền Nga được dự báo thắng cử; Iran thông tin Mỹ sắp khai chiến trở lại, cảnh báo sẽ giáng đòn đáp trả thảm khốc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-9.

Ukraine tập kích Moscow lớn chưa từng có

Ngày 20-9, Ukraine đã tiến hành đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn chưa từng thấy nhắm vào thủ đô Moscow của Nga.

"Cuộc tấn công lớn nhất bằng máy bay không người lái của đối phương đã bị đẩy lùi. Kể từ hôm qua, hơn 1.600 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên khắp các mặt trận. Trong số đó, 450 UAV bay về phía Moscow", Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

Những cột khói bốc lên từ các đám cháy tại một nhà máy lọc dầu sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Moscow ngày 20-9. Ảnh: Reuters

Ông Sobyanin xác nhận một trong số các máy bay không người lái đã đâm trúng một tòa nhà dân cư. Một số UAV đã bay tới khu vực Nhà máy Lọc dầu Moscow, làm hư hại một cơ sở chưa xác định.

Hậu quả của cuộc tập kích được cho là nghiêm trọng hơn nhiều tại các khu vực ngoại ô.

Cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào Moscow và khu vực lân cận diễn ra chỉ vài giờ trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa cho ngày cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội kéo dài 3 ngày tại Nga.

Theo ông Dmitry Reut, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử Moscow, bất chấp đợt tập kích của Ukraine, toàn bộ 1.443 điểm bỏ phiếu tại Moscow vẫn mở cửa đúng giờ.

Đảng cầm quyền Nga được dự báo thắng cử

Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố vào ngày 20-9, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, vượt qua các cột mốc của các năm 1993, 2016 và 2021, trong đó đảng nước Nga thống nhất đang dẫn đầu áp đảo, với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%.

Cuộc bầu cử cũng ghi nhận thêm 4 đảng khác vượt qua rào cản 5% để giành ghế trong Duma Quốc gia khóa mới, bao gồm: Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) , đảng Những người Mới và đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật".

Theo dữ liệu từ hãng tin RIA Novosti tính đến 18:50 (giờ Moscow) ngày 20-9, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc đã đạt 56,57%.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga năm 2026 được Tổng thống Vladimir Putin đánh giá là sự kiện chính trị nội bộ quan trọng bậc nhất nhằm thiết lập cơ quan lập pháp tối cao cho giai đoạn phát triển tiếp theo.



Iran thông tin Mỹ sắp khai chiến trở lại, cảnh báo sẽ giáng đòn đáp trả thảm khốc

Quân đội Iran ngày 20-9 tuyên bố đã nhận được thông tin về việc Mỹ đã quyết định mở lại chiến dịch tấn công nước này với sự cho phép của một số quốc gia khu vực.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran Khatam al-Anbiya khẳng định quyết định khai chiến trở lại của Mỹ, đã nhận được sự cho phép của một số quốc gia khu vực, trong một cuộc họp được tổ chức ở một nước châu Âu.

Iran tin Mỹ sắp khai chiến trở lại, cảnh báo sẽ giáng đòn đáp trả thảm khốc. Ảnh: Quân đội Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran cảnh báo nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh, nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực.

Tuy nhiên, Tehran không đề cập cụ thể nước nào đã cho phép Mỹ tiến hành tấn công Iran. Thông tin chi tiết về cuộc họp liên quan giữa Mỹ và các quốc gia khu vực tổ chức ở một nước châu Âu, cũng không được nhắc đến.

Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-9 tuyên bố cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra, nếu Iran không thay đổi cách hành xử.

Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Bờ Tây

Lực lượng Israel ngày 20-9 đã bắn chết một người đàn ông Palestine gần thành phố Jenin ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Trong khi một người định cư Israel thiệt mạng do bị một người Palestine bắn.

Một khu định cư mới của Israel ở Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Theo quân đội Israel, các binh sĩ đã bắn một người đàn ông gần khu định cư Ganim, phía Đông thành phố Jenin ở phía Bắc Bờ Tây, sau khi người này cố gắng thực hiện một vụ tấn công bằng xe ô tô.

Trong một vụ việc khác, một người định cư Israel đã bị bắn chết gần khu định cư Halamish ở miền Trung Bờ Tây. Theo cảnh sát Israel, người đàn ông 30 tuổi được đưa đến bệnh viện, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Quân đội Israel cho biết, nghi phạm nổ súng từ một chiếc xe và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau cuộc truy tìm của lực lượng an ninh, nghi phạm đã bị thương trong lúc bỏ trốn và bị bắt giữ tại một bệnh viện khi đến đây để điều trị.

Sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu quân đội và các cơ quan an ninh tăng cường lực lượng, cũng như các hoạt động quân sự để đảm bảo an ninh tại Bờ Tây.