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Thế giới

Thị trường diesel toàn cầu chịu sức ép, ông Trump thúc giục Ukraine đổi mục tiêu

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo NDO, TTO, Reuters)

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-9 cho rằng, việc Ukraine tấn công các cơ sở sản xuất và cung cấp dầu diesel của Nga đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu trên thị trường thế giới.

Phát biểu trong chuyến thăm Ireland, ông Trump cho biết đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đề nghị Kiev lựa chọn các mục tiêu khác, thay vì nhắm đến những cơ sở diesel của Nga.

Theo Tổng thống Mỹ, các cuộc tấn công này đang gây thêm sức ép đối với nguồn cung toàn cầu, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu thống kê cho thấy, giá diesel bình quân tại Mỹ lần đầu vượt 6 USD/gallon, trong khi giá các sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng mạnh hơn đáng kể so với dầu thô.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã sử dụng UAV tầm xa tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga, nhằm làm gián đoạn nguồn thu và khả năng cung cấp nhiên liệu cho hoạt động quân sự của Moscow.

Các cuộc tập kích khiến hoạt động của một số cơ sở lọc dầu bị đình trệ hoặc giảm công suất.

IEA cho biết, những gián đoạn đối với hệ thống lọc dầu của Nga, cùng với việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của nước này gần như đình trệ sau các cuộc tấn công của Ukraine, đã làm nguồn cung diesel toàn cầu giảm thêm.

Nguồn cung từ Trung Đông cũng chịu tác động nghiêm trọng. Theo IEA, tổng xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế và khí hóa lỏng của khu vực vùng Vịnh hiện thấp hơn gần 60% so với trước khi xung đột bắt đầu, do hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz bị hạn chế.

Trong khi đó, Nga cũng đang chịu sức ép từ tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước. Moscow đã kéo dài lệnh cấm xuất khẩu diesel đến ngày 30-9, nhằm ổn định thị trường nội địa, trong bối cảnh một số nhà máy lọc dầu phải giảm hoặc ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công bằng UAV.

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