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Thế giới

Hai phi công chưa rõ danh tính đã cứu chuyến bay Flydubai thế nào?

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VnE, AP)

(GLO)- Hai phi công có mặt trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai đã kịp thời tiếp quản buồng lái sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng, giúp máy bay chở 182 người hạ cánh an toàn tại Saudi Arabia.

Đến ngày 3-10, danh tính 2 người vẫn chưa được công bố, trong khi hãng chỉ xác nhận họ là thành viên phi hành đoàn đang làm nhiệm vụ và di chuyển trên chuyến bay.

Vụ việc xảy ra ngày 30-9, khi máy bay đang từ Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đến Tel Aviv (Israel).

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Bên trong buồng lái chiếc Boeing 737 Max của Hãng hàng không Flydubai tại Triển lãm hàng không Dubai năm 2025. Ảnh: AFP

Dữ liệu cho thấy máy bay bất ngờ đổi hướng và lao xuống hai lần trong không phận Saudi Arabia. Ở lần giảm độ cao mạnh nhất, máy bay mất hơn 16.000 feet, tương đương hơn 4.800 m, trong hơn 30 giây.

Dù bị thương nặng, cơ trưởng Smit Machchhar vẫn mở được cửa buồng lái, tạo điều kiện cho hành khách vào khống chế cơ phó.

Theo Daniel Schlichter, hành khách ngồi ở hàng ghế thứ 2, một trong hai phi công đã nhanh chóng vượt qua nhóm người đang giằng co để vào tiếp quản hệ thống điều khiển. Người còn lại vào ngay sau đó, rồi cả hai đóng cửa buồng lái để xử lý tình huống.

Ông Schlichter ước tính mất khoảng hơn 10 phút để máy bay ổn định trở lại. Các phi công sau đó thông báo chuyển hướng đến Tabuk, Saudi Arabia, nơi máy bay hạ cánh an toàn.

Hai phi công được báo chí mô tả là di chuyển theo diện “deadheading”, tức đi trên chuyến bay như hành khách để phục vụ việc bố trí tổ bay. Theo lời ông Schlichter, họ có mặt để thực hiện chặng bay từ Tel Aviv trở về Dubai.

Ngày 3-10, Trưởng Công tố UAE Hamad Saif Al Shamsi cho biết kết quả điều tra cho thấy cơ phó có âm mưu thực hiện hành vi khủng bố, dùng rìu thoát hiểm trong buồng lái tấn công cơ trưởng nhằm giành quyền kiểm soát máy bay.

Nhà chức trách tiếp tục làm rõ diễn biến và động cơ. Kết luận cuối cùng sẽ được công bố sau khi hoàn tất các thủ tục.

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