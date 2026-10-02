Cơ trưởng Flydubai kể phút sinh tử: Cứu mình cũng là để cứu người

(GLO)- Ngày 2-10, cơ trưởng Smit Machchhar của hãng Flydubai kể lại việc cố mở cửa buồng lái dù bị thương nặng, tạo điều kiện để hành khách và phi hành đoàn can thiệp trong vụ tấn công trên chuyến bay FZ1073 vào ngày 30-9.

Theo Đài truyền hình New Delhi (Ấn Độ), trong cuộc trò chuyện qua video với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, phi công người Ấn Độ cho biết quyết tâm bảo vệ hành khách đã giúp ông tiếp tục chống trả.

"Tôi chiến đấu trước hết để tự cứu lấy mạng mình, nhưng tôi cũng hiểu rằng mình không thể để mặc những người khác chết", cơ trưởng Machchhar khẳng định.



Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gọi video với cơ trưởng Smit Machchhar. Ảnh: NDTV

Cơ trưởng Machchhar kể rằng sau khi bị cơ phó tấn công và ngã xuống sàn, ông nhận ra máy bay đang lao xuống.

Dù bị thương, ông cố mở cánh cửa buồng lái ngay gần mình để những người bên ngoài vào trợ giúp. Ông hiện điều trị tại bệnh viện ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), sau khi được chăm sóc ban đầu tại Saudi Arabia.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv. Theo thông tin do phía Israel công bố, cơ phó dùng dao tấn công cơ trưởng rồi tìm cách làm máy bay rơi.

Khi cửa buồng lái được mở, hành khách cùng thành viên phi hành đoàn đã vào khống chế người tấn công.

Hai phi công khác có mặt trên chuyến bay sau đó tiếp quản việc điều khiển, đưa máy bay hạ cánh an toàn tại Tabuk, Saudi Arabia. Flydubai bố trí máy bay thay thế đưa hành khách tiếp tục đến Tel Aviv.

Trong cuộc trò chuyện vào ngày 2-10, Thủ tướng Modi biểu dương lòng dũng cảm và khả năng xử lý tình huống của cơ trưởng Machchhar, đồng thời chúc ông sớm bình phục.

Nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân và động cơ vụ tấn công. Flydubai đề nghị tránh suy đoán khi chưa có kết luận, đồng thời tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian điều tra.