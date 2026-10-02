Tin thế giới sáng 2-10: Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

(GLO)- Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến; Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz; Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”; Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở St. Petersburg... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-10.

Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1-10 xác nhận quân đội nước này đã lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 do công ty quốc phòng Fire Point chế tạo trong một hoạt động tác chiến.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

“Tên lửa đạn đạo chiến thuật của Ukraine, FP-7, lần đầu được sử dụng trong thực chiến. Cảm ơn vì kết quả đạt được”, ông Zelensky cho biết, đồng thời nói rằng bước tiếp theo sẽ là đưa loại tên lửa này vào sản xuất.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không công bố thêm thông tin về địa điểm hoặc mục tiêu của cuộc tấn công.

FP-7 là tên lửa đạn đạo chiến thuật phóng từ mặt đất do Fire Point phát triển. Loại tên lửa này được giới thiệu lần đầu vào năm 2025. Đến tháng 2-2026, Fire Point công bố hình ảnh một vụ phóng thử từ bệ phóng mặt đất. Trong video thử nghiệm, tên lửa được cho là có khả năng hiệu chỉnh hướng bay sau khi rời bệ phóng.

Theo thông số được Fire Point công bố, FP-7 có tầm bắn tối đa khoảng 200 km, tốc độ tối đa 1.500 m/giây. Tên lửa có thể mang đầu đạn khoảng 150 kg.

Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Truyền thông Iran đưa tin, một tàu chở dầu đã bị tấn công và bốc cháy tại khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa.

Ngày 1-10, hãng thông tấn Fars cùng một số nguồn tin của Iran cho biết phương tiện bị tập kích là siêu tàu chở dầu có công suất lên tới 2,5 triệu thùng dầu thô.

Tàu chở dầu bị tấn công và bốc cháy ở eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: AA

Con tàu bị tấn công tại vị trí cách bờ biển của Oman khoảng 8km, khi đang lưu thông trên tuyến không do Iran cấp phép. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn cũng không nói rõ tại thời điểm bị tập kích, siêu tàu dầu có chở theo hàng hóa hay không.

Báo cáo về việc tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, xuất hiện trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ ngày càng leo thang hơn.

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran cho biết trong những ngày gần đây, nhiều tàu chở dầu đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trong số các tàu chở dầu bị tấn công có ba tàu thuộc sở hữu hoặc được thuê vận hành bởi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Về phía Mỹ, tờ The Wall Street Journal cùng ngày đưa tin: Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông, bổ sung thêm khoảng 9.000-10.000 binh sỹ.

Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 1-10 hoan nghênh việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq sau hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi quân đội Mỹ rời Iraq, IRGC gửi lời chúc mừng tới người dân Iraq và các lực lượng mà Tehran gọi là “những chiến binh cách mạng của thế giới Hồi giáo”, đồng thời coi sự kiện này là một “chiến thắng lịch sử”.

Một máy bay vận tải quân sự của Mỹ đậu tại Trại Victory gần Sân bay Quốc tế Baghdad ở Baghdad, Iraq, ngày 29-9-2026. Ảnh: Reuters

IRGC cho rằng hơn hai thập kỷ hiện diện của Mỹ tại Iraq “không mang lại an ninh”, mà trái lại là một trong những nguyên nhân gây bất ổn và bạo lực trong khu vực.

IRGC cho rằng việc Mỹ rút khỏi Iraq có thể là bước mở đầu cho quá trình thu hẹp hơn nữa sự hiện diện quân sự của Washington tại Tây Á. Lực lượng này kêu gọi Mỹ rời khu vực và để các quốc gia sở tại tự đảm nhiệm vấn đề an ninh.

Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở trung tâm St. Petersburg

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một khu chung cư có giá trị lịch sử ở trung tâm thành phố St. Petersburg, Nga.

Theo RT, đám cháy bùng phát vào tối 1-10 rồi nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà ba tầng. Các video ghi từ hiện trường cho thấy gần như toàn bộ tòa nhà chìm trong biển lửa, với lửa bùng ra từ các cửa sổ và những cột khói đen dày đặc cuồn cuộn lên bầu trời đêm.

Hỏa hoạn tại tòa nhà Miller House. Video: RT

Theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp Nga, đám cháy bao trùm diện tích 2.000m². Gần 40 xe cứu hỏa và 165 lính cứu hỏa được điều đến hiện trường. Có thời điểm, ngọn lửa lan sang tòa nhà dân cư bên cạnh, buộc nhà chức trách phải tổ chức sơ tán khẩn cấp.

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết vụ cháy có thể làm mái và sàn nhà bị sập. Các nhân chứng cho biết thêm ngọn lửa lan ra toàn bộ tòa nhà chỉ trong vài phút. Cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường trong khi nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.